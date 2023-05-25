Від допомоги людям на Майдані до евакуації поранених зі Сходу: інтерв’ю з волонтеркою Іриною Солошенко

ІНТЕРВ'Ю RFI

Ірина Солошенко — була медикинею-волонтеркою під час Революції Гідності, а з початку великої війни допомагає з лікуванням та евакуацією військових. Про свій шлях у волонтерстві та міжнародну співпрацю задля порятунку українських армійців Ірина розповіла RFI-Україна.

Реклама Читати продовження

— Що привело вас до волонтерської дііяльності? Що мотивувало?

— Війна почалася для мене на Майдані. З перших поранених і загиблих, коли на Інститутській по нас стріляли справжніми, вже не гумовими кулями. Кожен наступний крок проросійської влади був гіршим за попередній, тому все розвивалося дуже швидко.

Коли анексували Крим, я пішла до військкомату і написала заяву за власним бажанням мобілізуватися. Але на той час жінок активно не мобілізовували, а особливо тих, у кого були малолітні діти. Моїй молодшій доньці на той час було 7 років. Мені подякували та сказали чекати виклику. Я зрозуміла, що тут не корисна, і пішла у Військовий шпиталь. Тоді й почалося моє волонтерство, яке трансформувалося та змінювалося.

Ірина Солошенко з іншими медиками Майдану 20 лютого 2014 року © Фото з особистого архіву

— Як саме евакуюють поранених? Що найскладніше у цьому процесі?

— Етап евакуації поранених під час військових дій — це така ж частина бойових завдань, як будь-яка інша. Бо від того, як швидко будуть проведені певні етапи, залежить життя та повернення до повноцінної служби військових.

Загалом є червона, жовта й зелена зони. Але в час, коли Україна обстрілюється російськими ракетами, весь поділ на безпечні та не дуже стає доволі умовним.

— Ви були медиком на Майдані 2014 року, тепер евакуюєте поранених військових. Чи можна порівняти цей досвід?

— Порівнювати досвід медика Майдану можна з роботою парамедиків на лінії бойового зіткнення. Я мала цей досвід лише три дні: з 18 по 20 лютого 2014 року. А деякі парамедики служать уже багато років.

Від уміння оцінити ситуацію, сортувати поранених та надати першу домедичну допомогу залежить життя постраждалих. Без перебільшення.

Про те, яким чином ми сумісною роботою з державними підприємствами та командуванням медичних сил змінили один із етапів евакуації, ми будемо розповідати лише після перемоги. Бо до того часу з ворогом краще не ділитися такою інформацією.

Ірина з пораненим бійцем Олександром Швецем та реабілітологинею Стефанією у Військовому шпиталі © Фото з особистого архіву

— З якими міжнародними організаціями співпрацюєте та в якому форматі? Наскільки нині цінна така допомога?

— З багатьма міжнародними фондами та благодійниками. З останніх та цінних — це співпраця з канадійськими благодійниками та Урядом. Йдеться, наприклад, про отримання унікальних комплектів реанімації Thornhill MOVES SLK, які дозволяють надавати допомогу без додаткових девайсів. В апараті є потужна літієва батарея, яка тримає заряд до 5 годин. У ньому є апарат ШВЛ, кисневий концентратор, монітор пацієнта та відсмоктувач. Такі речі дуже цінні при наданні медичної допомоги під час бойових дій. Інколи така підтримка можлива лише завдяки міжнародній співпраці.

Канадський комплекс реанімації Thornhill MOVES SLK © Ігор Сьомко / RFI

— Ви є авторкою артбуку «Із полум'я зродились» із художніми портретами військових. Розкажіть про героїв проєкту та його мету?

— Артбуку «Із полум'я зродились» є частиною проєкту побудування нового сучасного приймального відділення у Головному військовому клінічному госпіталі. Він служить подарунком донаторам та розповідає про частину людей, які зараз на фронті.

Один з героїв — Віталій Киркач-Антоненко, загинув через 5 діб після фотозйомки, а його вдова, яка була вагітною, народила їхню доньку через пів року. Ще один герої поранений, втратив око та отримав важке поранення щелепи.

Проєкт знаходить підтримку серед різних людей. Наприклад мої друзі, двоє поранених й протезованих хлопців, Олександр Швецов та Сергій Храпко пройшли пішки марафон у 120 км на підтримку проєкту. Це було дуже зворушливо та важливо.

Сергій Храпко та Олександр Швецов пройшли 120 км назустріч один одному з Житомира та Києва © Фото з особистого архіву

— Що для вас перемога України? Якою ви її бачите для себе?

—Перемога для мене — це те, що в нас залишиться Україна. Країна, у якій треба буде багато працювати задля відновлення та змін. Однак я завжди буду пам'ятати друзів, які загинули.