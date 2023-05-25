В Україні хочу карати чоловіків, які незаконно виїхали за кордон під час війни: що відомо

ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що Кабінет міністрів та Верховна Рада готують законопроект щодо покарання чоловіків, які незаконно виїхали з України під час війни.

В Україні хочуть карати чоловіків, які незаконно виїхали з країни під час війни.

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Про це він заявив в інтерв’ю РБК-Україна.

«На сьогоднішній день таких правил і обмежень не встановлено, але я думаю, що по закінченню війни держава зробить все для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон», — зазначив він.

За його словами, це буде закон і наразі вивчається міжнародний досвід для його напрацювання.

«Вони мають відповісти за порушення закону. Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян як мінімум за кордон», — сказав Ігор Клименко.

Водночас варто зауважити, що згідно зі статтею 58 Конституції України, ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення.