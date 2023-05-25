За ніч українські сили знищили 36 «Шахедів»: є пошкодження через падіння уламків

РОСІЙСЬКИЙ ТЕРОР

Атака росіян дронами-камікадзе на Україну відбулася в ніч на 25 травня. Всі повітряні цілі були знищені ППО, проте через падіння уламків є пошкодження ліній електропередачі та будинків у Чернівецькій області.

Збиття російського дрона-камікадзе у небі над Києвом, 25 травня 2023 року.

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Про це повідомив в телеграмі очільник області Руслан Запаранюк.

«О 04:18 в Дністровському району Чернівецької області внаслідок падіння уламків БПЛА «Шахед-136» виникла пожежа в гаражі, пошкоджено три житлових будинки. Уламками пошкоджено дві лінії електропередачі. Наразі відключено 140 абонентів у Дністровському районі», — написав він, додавши, що інформація про постраждалих не надходила.

Львівська область

Як повідомляє очільник Львівської ОВА Максим Козицький, до області долетіли 10 «шахедів», які були збиті ПвК «Захід».

Влучань в об‘єкти нема, жертв чи постраждалих також немає.

Київ та область

Для столиці це вже стало дванадцятою атакою за травень, нагадав очільник КМВА Сергій Попко.

«Під час тривоги, яка тривала понад 3 години, противник, за попередніми даними, застосував баражуючі боєприпаси «Шахед». Атака була масована. Ворог продовжує використовувати тактику нападу у кілька хвиль, з інтервалами між групами атакуючих дронів. Так армія Кремля намагається досягнути поставлених цілей, зокрема і виснажити нашу ППО», — зазначив він.

За його даними, усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Ударів по столиці не допущено.

Чотири «Шахеди» збили на півдні України

Спікер оперативного командування «Південь» полковник Владислав Назаров уточнив, що протягом нічної повітряної атаки силами протиповітряної оборони збито 3 дрони-камікадзе типу «Шахед-131/136» над Миколаївщиною і ще один над Одещиною.

«Влучань в зоні відповідальності Сил оборони півдня України не допущено», — написав він.

Харківська область

В ніч на 25 травня росіяни обстріляли Харківщину із ЗРК С-300, повідомив голова харківської ОВА Олег Синєгубов. Ракетний удар прийшовся по селу Циркуни Харківського району.

«Ракета, попередньо С-300, влучила в землю. Пошкодження зазнав приватний будинок розташований неподалік. На щастя, ніхто не постраждав», — уточнив очільник ОВА.