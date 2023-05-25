Кулеба закликав об'єднати зусилля України та країн Африки, аби покласти край російській агресії

АФРИКАНСЬКЕ ТУРНЕ

Глава МЗС України Дмитро Кулеба під час візиту до Ефіопії зустрівся з лідерами Африканського союзу задля налагодження співпраці з країнами Африки.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба та голова Комісії Африканського Союзу Муса Факі Махамат в Ефіопії, 25 травня 2023 року.

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Історичний візит відбувся напередодні Дня Африки, який відзначається 25 травня, повідомили в Міністерстві закордонних справ. Це вже друге «африканське турне» українського міністра. Перше відбулося восени 2022 року.

В Аддис-Абебі Кулеба зустрівся із головою Африканського Союзу, Президентом Союзу Коморських островів Азалі Ассумані, та головою Комісії Африканського Союзу Мусою Факі Махаматом.

В столиці Ефіопії Дмитро Кулеба розповів про курс України на активізацію відносин із країнами Африки, який дозволить створити нові взаємовигідні можливості для наших держав, бізнесу та громадян.

«Активний діалог Президента Зеленського із африканськими лідерами та моє перше в історії турне Африканським континентом восени минулого року дали старт ренесансу українсько-африканських відносин», — зауважив він.

Міністр підкреслив, що Україна вже суттєво активізувала взаємодію з країнами Африки в міжнародних організаціях, нарощує співпрацю в сфері продовольчої безпеки, активно ділиться досвідом української воєнної дипломатії та протидії інформаційним загрозам.

Український міністр привернув увагу до негативних наслідків агресії Росії проти України на ситуацію в Африці, серед яких:

підвищення цін на продукти харчування;

активізації діяльності ПВК «Вагнера»;

падіння соціально-економічних показників.

Кулеба підкреслив, що нині критично важливо об'єднати зусилля країн, аби покласти край російській агресії. Саме тому Україна та Африканський союз домовилися перевести контакти на системну основу.

«Війна Росії проти України відчувається по всьому світі, зокрема на Африканському континенті. Критично важливо об‘єднати зусилля, аби покласти край російській агресії на основі принципів Статуту ООН та української Формули миру», — підкреслив міністр.

Під час обговорень Кулеба нагадав, що станом на початок травня в рамках «зернової угоди» до країн Африки було експортовано 123 судна з 3,3 мільйона тонн сільгосппродукції.

У цьому контексті урядовець закликав Африканський союз вимагати від Росії, щоб та припинила перешкоджати роботі «зернової угоди».

«Росія не повинна використовувати продовольство як зброю. Безперешкодний експорт українських зернових допомагатиме африканським країнам отримувати сільськогосподарську продукцію, що їх потребує. Закликаємо Африканський Союз чітко заявити Росії про неприйнятність її деструктивної політики», — сказав глава МЗС.