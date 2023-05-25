Дванадцятий РАМШТАЙН

На засіданні обговорюють навчання українських пілотів на F–16 та посилення ППО

Головними темами чергової онлайн-зустрічі міністрів оборони 25 травня, стали тренування українських пілотів на винищувачах F–16 та посилення ППО.

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Міністр оборони США Ллойд Остін разом із міністром оборони України Олексієм Резніковим під час відкриття засідання у форматі "Рамштайн" в Німеччині, 21 квітня 2023 року.
Міністр оборони США Ллойд Остін разом із міністром оборони України Олексієм Резніковим під час відкриття засідання у форматі "Рамштайн" в Німеччині, 21 квітня 2023 року. © AP / Matthias Schrader
Автор тексту: Світлана Гудкова
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«Ми зосереджені на поставках, які досягають реальних результатів в реальному часі. Сполучені Штати також віддані довгостроковій підтримці України», — заявив очільник Пентагону Ллойд Остін відкриваючи засідання Контактної групи з оборонної підтримки України. 

Зміцнення ППО 

Під час засідання Остін зазначив, що найбільш важливою допомогою, яка  надається зараз Україні, є наземні системи ППО і відповідні боєприпаси.   

«Росія поновила шокуючі і ганебні ракетні обстріли, які загрожують невинним українським цивільним, включаючи обстріли Києва гіперзвуковими ракетами, однак ця Контактна група продовжує зміцнювати протиповітряну оборону і рятує невинні життя», — наголосив Остін. 

Міністр оборони США додав, що для свого захисту Україна  має системи протиповітряної оборони «Петріот», надані Сполученими Штатами, Німеччиною і Нідерландами, які збивають російські ракети з великою точністю. Завдяки міжнародній допомозі та майстерності українських військ, Росія не змогла домінувати в українському повітряному просторі. 

«"Петріот" рятує життя, як і системи протиповітряної оборони "Айріс-Ті" і "Насамс"», — сказав керівник Пентагону. 

ЗРК Patriot
ЗРК Patriot © AP / Axel Heimken

Навчання українських пілотів на F-16  

Міністр оборони США нагадав, що минулого тижня президент Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати підтримуватимуть спільні зусилля з нашими союзниками та партнерами щодо підготовки українських пілотів на літаках четвертого покоління, включаючи F-16.  

«Ми сподіваємося, що це навчання розпочнеться найближчими тижнями», — наголосив Остін. 

Він підкреслив, що це сприятиме подальшому зміцненню і вдосконаленню можливостей українських ВПС у довгостроковій перспективі. А також доповнить наші короткострокові і середньострокові безпекові угоди.  

«Ці нові спільні зусилля надсилають потужний сигнал про нашу єдність і нашу довгострокову відданість самообороні України», — сказав Остін. 

Винищувач F-16
Винищувач F-16 © AP / Stacy Jonsgaard

Загальна підтримка України на 65 мільярдів доларів 

Країни-учасниці формату «Рамштайн» загалом виділили близько $65 мільярдів військової допомоги Україні для посилення бойових можливостей ЗСУ  

«Загалом Контактна група виділила близько 65 мільярдів доларів у вигляді оборонної допомоги. Путін сподівався, що наша рішучість зникне, і він робив ставку на те, що наша єдність дасть тріщину. Натомість ми залишаємось єдиними, як і раніше», — зауважив глава Пентагону. 

За минулий місяць, після останньої зустрічі «Рамштайну-11», Сполучені Штати виділили додаткові 1,8 мільярда доларів. Останній американський пакет на 385 мільйонів доларів включав боєприпаси для «Хаймарс», снаряди калібру 155 мм, протитанкові системи та ракети з лазерним наведенням, а також важке озброєння, транспортні засоби та броньовані системи для наведення мостів. Німеччина нещодавно оголосила про надання Україні додаткових танків «Леопард», боєприпасів та бойових дронів на суму близько 3 мільярдів доларів. Данія виділила Україні засоби ППО, машини для розмінування, мобільні мости та евакуаційні машини, а Франція надала додаткові легкі танки й бронетехніку.  

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