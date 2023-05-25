На засіданні обговорюють навчання українських пілотів на F–16 та посилення ППО
Головними темами чергової онлайн-зустрічі міністрів оборони 25 травня, стали тренування українських пілотів на винищувачах F–16 та посилення ППО.
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«Ми зосереджені на поставках, які досягають реальних результатів в реальному часі. Сполучені Штати також віддані довгостроковій підтримці України», — заявив очільник Пентагону Ллойд Остін відкриваючи засідання Контактної групи з оборонної підтримки України.
Зміцнення ППО
Під час засідання Остін зазначив, що найбільш важливою допомогою, яка надається зараз Україні, є наземні системи ППО і відповідні боєприпаси.
«Росія поновила шокуючі і ганебні ракетні обстріли, які загрожують невинним українським цивільним, включаючи обстріли Києва гіперзвуковими ракетами, однак ця Контактна група продовжує зміцнювати протиповітряну оборону і рятує невинні життя», — наголосив Остін.
Міністр оборони США додав, що для свого захисту Україна має системи протиповітряної оборони «Петріот», надані Сполученими Штатами, Німеччиною і Нідерландами, які збивають російські ракети з великою точністю. Завдяки міжнародній допомозі та майстерності українських військ, Росія не змогла домінувати в українському повітряному просторі.
«"Петріот" рятує життя, як і системи протиповітряної оборони "Айріс-Ті" і "Насамс"», — сказав керівник Пентагону.
Навчання українських пілотів на F-16
Міністр оборони США нагадав, що минулого тижня президент Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати підтримуватимуть спільні зусилля з нашими союзниками та партнерами щодо підготовки українських пілотів на літаках четвертого покоління, включаючи F-16.
«Ми сподіваємося, що це навчання розпочнеться найближчими тижнями», — наголосив Остін.
Він підкреслив, що це сприятиме подальшому зміцненню і вдосконаленню можливостей українських ВПС у довгостроковій перспективі. А також доповнить наші короткострокові і середньострокові безпекові угоди.
«Ці нові спільні зусилля надсилають потужний сигнал про нашу єдність і нашу довгострокову відданість самообороні України», — сказав Остін.
Загальна підтримка України на 65 мільярдів доларів
Країни-учасниці формату «Рамштайн» загалом виділили близько $65 мільярдів військової допомоги Україні для посилення бойових можливостей ЗСУ
«Загалом Контактна група виділила близько 65 мільярдів доларів у вигляді оборонної допомоги. Путін сподівався, що наша рішучість зникне, і він робив ставку на те, що наша єдність дасть тріщину. Натомість ми залишаємось єдиними, як і раніше», — зауважив глава Пентагону.
За минулий місяць, після останньої зустрічі «Рамштайну-11», Сполучені Штати виділили додаткові 1,8 мільярда доларів. Останній американський пакет на 385 мільйонів доларів включав боєприпаси для «Хаймарс», снаряди калібру 155 мм, протитанкові системи та ракети з лазерним наведенням, а також важке озброєння, транспортні засоби та броньовані системи для наведення мостів. Німеччина нещодавно оголосила про надання Україні додаткових танків «Леопард», боєприпасів та бойових дронів на суму близько 3 мільярдів доларів. Данія виділила Україні засоби ППО, машини для розмінування, мобільні мости та евакуаційні машини, а Франція надала додаткові легкі танки й бронетехніку.