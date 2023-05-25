На засіданні обговорюють навчання українських пілотів на F–16 та посилення ППО

Дванадцятий РАМШТАЙН

Головними темами чергової онлайн-зустрічі міністрів оборони 25 травня, стали тренування українських пілотів на винищувачах F–16 та посилення ППО.

Міністр оборони США Ллойд Остін разом із міністром оборони України Олексієм Резніковим під час відкриття засідання у форматі "Рамштайн" в Німеччині, 21 квітня 2023 року.

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«Ми зосереджені на поставках, які досягають реальних результатів в реальному часі. Сполучені Штати також віддані довгостроковій підтримці України», — заявив очільник Пентагону Ллойд Остін відкриваючи засідання Контактної групи з оборонної підтримки України.

Зміцнення ППО

Під час засідання Остін зазначив, що найбільш важливою допомогою, яка надається зараз Україні, є наземні системи ППО і відповідні боєприпаси.

«Росія поновила шокуючі і ганебні ракетні обстріли, які загрожують невинним українським цивільним, включаючи обстріли Києва гіперзвуковими ракетами, однак ця Контактна група продовжує зміцнювати протиповітряну оборону і рятує невинні життя», — наголосив Остін.

Міністр оборони США додав, що для свого захисту Україна має системи протиповітряної оборони «Петріот», надані Сполученими Штатами, Німеччиною і Нідерландами, які збивають російські ракети з великою точністю. Завдяки міжнародній допомозі та майстерності українських військ, Росія не змогла домінувати в українському повітряному просторі.

«"Петріот" рятує життя, як і системи протиповітряної оборони "Айріс-Ті" і "Насамс"», — сказав керівник Пентагону.

ЗРК Patriot © AP / Axel Heimken

Навчання українських пілотів на F-16

Міністр оборони США нагадав, що минулого тижня президент Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати підтримуватимуть спільні зусилля з нашими союзниками та партнерами щодо підготовки українських пілотів на літаках четвертого покоління, включаючи F-16.

«Ми сподіваємося, що це навчання розпочнеться найближчими тижнями», — наголосив Остін.

Він підкреслив, що це сприятиме подальшому зміцненню і вдосконаленню можливостей українських ВПС у довгостроковій перспективі. А також доповнить наші короткострокові і середньострокові безпекові угоди.

«Ці нові спільні зусилля надсилають потужний сигнал про нашу єдність і нашу довгострокову відданість самообороні України», — сказав Остін.

Винищувач F-16 © AP / Stacy Jonsgaard

Загальна підтримка України на 65 мільярдів доларів

Країни-учасниці формату «Рамштайн» загалом виділили близько $65 мільярдів військової допомоги Україні для посилення бойових можливостей ЗСУ

«Загалом Контактна група виділила близько 65 мільярдів доларів у вигляді оборонної допомоги. Путін сподівався, що наша рішучість зникне, і він робив ставку на те, що наша єдність дасть тріщину. Натомість ми залишаємось єдиними, як і раніше», — зауважив глава Пентагону.

За минулий місяць, після останньої зустрічі «Рамштайну-11», Сполучені Штати виділили додаткові 1,8 мільярда доларів. Останній американський пакет на 385 мільйонів доларів включав боєприпаси для «Хаймарс», снаряди калібру 155 мм, протитанкові системи та ракети з лазерним наведенням, а також важке озброєння, транспортні засоби та броньовані системи для наведення мостів. Німеччина нещодавно оголосила про надання Україні додаткових танків «Леопард», боєприпасів та бойових дронів на суму близько 3 мільярдів доларів. Данія виділила Україні засоби ППО, машини для розмінування, мобільні мости та евакуаційні машини, а Франція надала додаткові легкі танки й бронетехніку.