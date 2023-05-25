Не вкрасти, а «націоналізувати»: окупаційна влада привласнює майно українців у Криму

ОКУПАЦІЙНА МЕТОДА

Про намір «націоналізувати» об'єкти нерухомості, серед яких є навіть квартира, що належить родині українського президента, оголосив гауляйтер тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов. За його словами, відповідну постанову ухвалює так звана держрада.

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Так, до списку «націоналізованого» майна потрапила квартира, яка зареєстрована на першу леді України Олену Зеленську. Окупанти повідомили, що збираються продати це помешкання, а вторговані кошти спрямувати на «потреби війни».

Знищена російська військова техніка поблизу смт Ямпіль, Донецька обл. 09.11.22 © AP / Andriy Andriyenko

Таку ж долю вготували й ще 57 об'єктам нерухомості. Серед яких, як пишуть росЗМІ, виноробні виробництва, сільгосппідприємства, а ще торгові площі, бенефіціаром яких є Арсеній Яценюк. Колишній прем'єр України поспішив відреагувати на цю інформацію та запевнив, що дійсності вона не відповідає.

«"Торгові площі" в Ялті — така сама маячня сивої кобили Аксьонова, як і безліч фейків російської пропаганди про 24 вілли в Маямі, проживання за кордоном, участь у чеченській війні, "перший мільярд" тощо. Щодо Аксьонова — його місце в міжнародному трибуналі разом з усією путінською шайкою», — написав він на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

Також «націоналізувати» хочуть будівлю у Сімферополі, яка належить Меджлісу кримськотатарського народу.

Двоповерхова будівля у Сімферополі на вулиці Шмідта, якою володіє БО «Фонд "Крим"» і в якій постійно розміщувався офіс Меджлісу кримськотатарського народу © Рефат Чубаров / Facebook

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Вистава для внутрішньої аудиторії

До слова, сам Меджліс росіяни оголосили екстремістською організацією та заборонили його діяльність на територіях, які вважають приналежними до РФ. До самої ж будівлі, де базувався цей представницький орган кримських татар, підступитися не наважувалися кілька місяців після окупації Криму у 2014. Про це розповідає очільник Меджлісу Рефат Чубаров:

— З окупацією Криму 2014 року в цей будинок представники каральних служб російської окупаційної влади зайти не наважувалися до вересня. Це було єдине місце, де протягом місяців із моменту окупації над будівлею були вивішені Державний прапор України і кримськотатарський національний прапор. Лише на початку жовтня вони вторглися.

Але відтоді минуло уже 9 років. Чому ж до так званої націоналізації дійшло лише зараз? Адже і будівлю Меджлісу, і всю іншу нерухомість із заявленого Аксьоновим списку фактично контролювати окупанти. Невже прагнуть бути чистими перед законом і оформлюють усе юридично?

На будь-які правові норми РФ та її кримським ставленикам відверто начхати, зауважує Рефат Чубаров. Недаремно, каже, росіяни на очах усього світу демонстративно ігнорують навіть рішення міжнародних судів. А ця показова «націоналізація», на його думку, лише спроба замилити очі так званому російському глибинному народу, додатково промити мізки мешканцям Криму та створити видимість бурхливої діяльності:

Проукраїнські акції у Криму. Березень, 2014 рік © AP / Darko Vojinovic

— Вони всі там вже усвідомлюють те, що Крим буде звільнено. Тому й намагаються максимально утримувати контроль над поведінкою кримського суспільства та демонструвати впевненість в тому, що вони не здадуть Крим... Це така шалена пропаганда того, що вони укріплюють Крим, щоби людям просто вбити в голову нібито впевненість влади: «От бачите, ми дбаємо про розвиток Криму. Отут ми займаємося туристами, отут затверджуємо плани на десятиріччя на побудову якихось об'єктів, а ось тут караємо агентів України». Це просто Російська Федерація у ситуації, коли над нею нависає якась загроза. Вона все одно не припиняє займатися промивкою настроїв людей.

Виходить щось на кшталт білбордів із триколорами та написами «Росія тут назавжди», які встановлювали в окупованому Херсоні буквально за кілька днів до того, як ЗСУ звільнили місто.

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На користь цієї версії свідчить і те, що до переліку нерухомості, яку намагаються присвоїти, росіяни внесли українців ы гучними іменами: колишнього прем'єра Арсенія Яценюка, ексміністра МВС Арсена Авакова та першу леді України Олену Зеленську.

Олена Зеленська © AP / Armando Franca

Рефат Чубаров пояснює:

— Це також намагаються використовувати як пропаганду. Демонструючи, що серед «націоналізованого» майна є, наприклад, квартира, яка належить родині українського президента, вони ніби показують, що таким чином карають його, забираючи в нього квартиру. Бо Україна, мовляв, перейшла якісь там межі. Так само і Меджліс, який вони називають терористами й екстремістами, ніби карають, забираючи будівлю.

Юридично нікчемні

«Раніше окупаційні адміністрації вже намагалися легітимізувати крадіжку українського майна, зокрема 147 об’єктів восени 2022 року. Також окупанти привласнили майно 49 юридичних та фізичних осіб цьогоріч у лютому — загалом понад 609 об’єктів, які належать до різних підприємств і банків, туристичної та спортивної інфраструктури», — пише Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.

Зазначають, що жодне з цих рішень окупаційної влади Україна не визнає. Так само не визнає їх і увесь цивілізований світ, зазначає експерт з міжнародного права, кандидат юридичних наук, директор Центру Дністрянського Іван Городиський:

— Ці рішення (про «націоналізацію». — Ред.) є нікчемними Єдиним винятком, який може бути у випадку органів окупаційної влади, який визнаний у міжнародній практиці та практиці українських суддів. Є так звані Намібійські винятки. Вони були встановлені під час окупації Намібії з боку Південної Африки. А саме це визнання документів, що стосуються народження, шлюбу, смерті, тобто ці рішення, ці всі документи визнаються апріорі. Але оці рішення про «націоналізацію» є незаконними, нелегітимними. За них виникає відповідальність у тих, хто їх ухвалює і виконує, а також право на відшкодування тим, хто постраждав від цих дій.

Юридично нікчемні акти — це акти, ухвалені за межами чинного конституційного права, які не породжують жодних юридичних наслідків.

Позиватися потерпілі можуть не тільки у міжнародні суди, а й в українські, адже Крим — територія України. Як зауважує Іван Городиський, компенсацію за майно могли би виплатити за рахунок арештованих російських активів, але тут все непросто і нешвидко:

— Чи це компенсація буде виплачена в найближчі періоди? Дуже залежить загалом від ситуації з відшкодуванням збитків Україні. Оскільки активи заморожені, і їхня подальша доля не зрозуміла, і ведуться дуже активно дискусії, що з ними робити. Але, фактично, для потерпілих важливо в судах у судовому порядку встановити той факт, що їхні права були порушені. Зафіксувати це — і згодом у той чи інший спосіб вимагати відшкодування збитків з боку Росії.

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