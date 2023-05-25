Україна повернула з полону 106 захисників Бахмута: фото та відео

ЗАХИСНИКИ ВДОМА

У результаті обміну додому повертаються 8 офіцерів та 98 військовослужбовців рядового та сержантського складу. Також репатрійовано три тіла: двох іноземців та українки.

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Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Серед звільнених є представники Збройних Сил України, територіальної оборони, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Попереду в них — реабілітація, яка включатиме психологічну та медичну підтримку.

Зазначається, що усі звільнені військові воювали на Бахмутському напрямку, 68 з них вважалися зниклими безвісти. Щонайменше сім врятованих оборонців мають різноманітні травми: кульові та осколкові поранення, опіки та переломи, загострені хронічні захворювання.

Повідомляється, що найстаршому зі звільнених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, наймолодшому — 21 рік.

Загалом на сьогодні в результаті обмінів повернуто додому вже 2430 людей. Серед них 139 цивільних.

Звільнення українських військовополонених, 25 травня 2023 року. © телеграм / Омбудсман Лубінець Дмитро

Звільнення українських військовополонених, 25 травня 2023 року. © телеграм / Омбудсман Лубінець Дмитро

Повернення українських військовополонених, 25 травня 2023 року. © телеграм / Омбудсман Лубінець Дмитро

Унікальні кадри з місця обміну полоненими публікує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.