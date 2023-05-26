Китай пропонує завершити війну, віддавши Росії тимчасово окуповані території України — WSJ

МИРНІ ІНІЦІАТИВИ ПЕКІНА

Китайський спецпредставник вирушив у турне Європою, щоб просунути мирний план Пекіна щодо України. Ці візити містили чіткий меседж: союзники США в ЄС мають відстоювати свою автономію та закликати до негайного припинення вогню, залишаючи за Росію окуповані українські території. Про це пише видання «Волл Стрит Джорнал» з покликанням на західних високопосадовців.

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Дипломат Лі Хуей, який цього місяця відвідав Київ, Варшаву, Берлін, Париж і Брюссель, закликав європейські уряди розглядати Китай як економічну альтернативу Вашингтону та сказав, що вони повинні діяти швидко задля припинення «конфлікту між Росією та Україною», перш ніж він пошириться далі. У п'ятницю, 26 травня, Лі приїхав до Москви.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрічає спеціального представника Китаю в Москві, Росія, 26 травня 2023 р. © via REUTERS / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY

Як ідеться в матеріалі «Волл Стрит Джорнал», опитані ними чиновники поставили під сумнів здатність Китаю діяти як чесний посередник у будь-яких переговорах, враховуючи те, наскільки він тісно пов’язаний з Москвою. При цьому, співрозмовники видання заявили, що не вірять у мир, доки російські війська не покинуть Україну.

«Ми пояснили, що заморожування конфлікту не в інтересах міжнародної спільноти, доки російські війська не будуть виведені з території України», — сказав дипломат, який спілкувався з китайським спецпредставником. Лі також повідомили, що Європа та Америка невіддільні, і що ЄС не відмовиться від підтримки України.

«Пекін, імовірно, перевіряє єдність Заходу і намагається проявити ініціативу», — висловив думку інший дипломат на умовах анонімності. Інший співрозмовник повідомив журналістам, що інтереси Китаю полягають у тому, щоб Росія не програла війну, і щоб Москва утрималася від використання ядерної зброї.

Лі Хуей, спеціальний представник КНР у справах Євразії © REUTERS / MAXIM SHEMETOV

На тлі війни в Україні спостерігається суперництво між демократичним Заходом та двома найпотужнішими авторитарними державами світу — Росією і Китаєм.

У європейських столицях кажуть, що мирна пропозиція Пекіна та його тісні зв'язки з Москвою демонструють відсутність нейтральної позиції Китаю. У цій війні він стоїть на боці Москви.

У відповідь на ініціативи КНР європейські дипломати висунули Лі Хуею свої пропозиції: не надавати РФ військову підтримку, засудити агресію Москви, а також тиснути на російське керівництво проти використання ядерної зброї. Вони також попросили спецпосланця підтримати міжнародні зусилля щодо забезпечення безпеки на Запорізькій АЕС — найбільшого подібного об’єкта в Європі, який перебуває під окупацією Росії.