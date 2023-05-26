Ракетний удар по лікарні Дніпра. Відомо про одного загиблого та 23 поранених
Вибухи у місті пролунали близько 10:30 ранку. Ракети влучили в один з медичних закладів міста. Серед постраждалих — двоє дітей.
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Внаслідок ракетного обстрілу поранення середньої тяжкості дістали двоє хлопчиків 3 та 6 років. Про це повідомляє очільник Дніпропертровської Обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.
За даними ОВА, загалом постраждали 23 людей. Ушпиталили 21 жителя міста. З них троє — тяжкі. Відомо також про одного загиблого. Це 69-річний чоловік, який проходив повз лікарню.
Попередньо, чотири людини вважаються зниклими безвісти, — повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
Пожежники продовжують гасити полум'я внаслідок ракетного удару. За попередньою інформацією ОВА, після «прильоту» зайнялися дві будівлі. Вогонь охопив площу в тисячу квадратних метрів.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблого:
Маємо перемогти цих нелюдів безповоротно та якомога швидше. Тому що наш час — це наші люди. А наші люди — це найдорожче, що є в Україні
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).