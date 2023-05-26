Росія запустила у бік України півсотні «Шахедів» та крилатих ракет. Є влучання

НІЧНА АТАКА

Цієї ночі повітряна тривога лунала по всій країні. Сили ППО збили переважну більшість дронів-камікадзе та ракет. А втім, на Харківщині та Дніпропетровщині зафіксовані «прильоти».

Вибух ракети у небі над Києвом, 26 травня 2023 р.

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Дніпропетровщина

У Дніпрі внаслідок влучання виникла пожежа у приватному домоволодінні.

Наслідки обстрілу Дніпра силами РФ у ніч проти п'ятниці, 26 травня © ДСНС України

Пошкоджені два будинки та одна автівка. Значних руйнувань зазнало також транспортне підприємство міста.

Наслідки обстрілу Дніпра силами РФ у ніч проти п'ятниці, 26 травня © ДСНС України

Зайнялася й одна з АЗС. Постраждав її працівник. Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА.

Наслідки обстрілу Дніпра силами РФ у ніч проти п'ятниці, 26 травня © ДСНС України

В області зафіксували обстріли Нікопольщини. Без жертв.

Харківщина

Наслідки обстрілу Харківщини силами РФ у ніч проти п'ятниці, 26 травня © Telegram / synegubov

Ударні безпілотники «Шахед» влучили у підприємство міста Мерефа. А в Ізюмі є потрапляння в один із закладів освіти та гараж з сільськогосподарською технікою. Постраждалих немає, — повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Київщина

Наслідки падіння уламків у Києві у ніч проти п'ятниці, 26 травня © REUTERS / VALENTYN OGIRENKO

У небі над столичним регіоном знищили усі ворожі цілі. А втім, внаслідок падіння уламків у двох громадах області пошкоджені 7 приватних будинків.

В Оболонському районі Києва зафіксовані часткові руйнування даху одного з торговельно-розважальних центрів. Уламки також пошкодили кілька автівок на паркувальному майданчику неподалік.

Наслідки падіння уламків у Києві у ніч проти п'ятниці, 26 травня © REUTERS / VALENTYN OGIRENKO

У Шевченківському районі уламок влучив у приватний будинок. Пошкоджені дах та вікно. Такі дані Київської міської військової адміністрації

Звуки вибухів чули жителі й інших областей — працювала ППО. Повітряні Сили повідомляють, що загалом окупанти випустили 17 ракет різних типів й 31 ударний дрон:

– 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків Ту-95мс з району Каспійського моря;

– 7 зенітних керованих ракет С-300/ С-400 з району Токмак (т.о. Запорізька обл.);

– 31 ударний БпЛА іранського виробництва «Shahed-136/131» з південного та північного напрямків.

Збити вдалося усі 10 крилатих ракет, 23 «Шахеди» та два БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10» і «Мерлін-ВР».