ТРИВАЄ СЛІДСТВО

Смертельна ДТП сталася на Берестейському проспекті близько опівночі — незадовго після початку комендантської години. Солдат встановлював загородження, коли його збив легковик. За кермом автівки був голова одного з райсудів Київської області. За попередньою інформацією, він був нетверезий.

У Києві суддя напідпитку збив нацгвардійця на блокпосту. Що відомо?

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У результаті наїзду автомобіля нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР). Суддю узяли під варту. Він відмовився від проведення огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я.

ДБР з’ясовує обставини ДТП на блокпосту у Києві за участі судді, в якому загинув військовослужбовець © Державне бюро розслідувань

«Суспільне» з покликанням на джерела у Нацгвардії повідомляє, що суддя мав ознаки сильного сп’яніння. В його автівці виявили пляшки з алкоголем.

У Київській міській прокуратурі інформують, що вирішується питання щодо повідомлення затриманому судді про підозру. Правоохоронці також планують звернутися до Вищої ради правосуддя. Проситимуть згоду на затримання судді та утримання його під вартою.

ДБР з’ясовує обставини ДТП на блокпосту у Києві за участі судді, в якому загинув військовослужбовець © Київська міська прокуратура

Розпочате кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України)

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк. Досудове слідство триває.