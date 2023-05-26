Станіслава Кравченка обрано новим Головою Верховного Суду
За 56-річного очільника Касаційного кримінального суду Станіслава Кравченка проголосували 108 суддів зі 146. Проти його кандидатури виступали експерти та активісти, які займаються реформуванням судової системи України.
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На посаду очільника Верховного Суду України претендували четверо: суддя Касаційного господарського суду у складі ВС Іван Міщенко, судді Касаційного адміністративного Суду у складі ВС Наталія Коваленко та Альбер Єзеров, а також Станіслав Кравченко — голова Касаційного кримінального суду у складі ВС.
Вибори нового очільника ВС знадобилися після того, як попереднього, Всеволода Князєва, підловили на корупції. Його підозрюють в отриманні хабаря на суму 2,7 мільйона доларів США.
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Активісти наголошували, що квапливі вибори можуть не тільки поглибити кризу у Верховному Суді, а й загрожувати євроінтеграції України. Стислі часові рамки також обмежують можливість підготуватися до висування своєї кандидатури іншими охочими. Попри це, голосування призначили на 26 травня — усього через десять днів після того, як Пленум Верховного Суду висловив недовіру Всеволоду Князєву та звільнив його з посади голови ВС.
На вибори у п'ятницю з'явилися 140 суддів з 165. 108 голосів було надано на користь Станіслава Кравченко.
«У нас немає квітів для вас, є лише батіг ганяти поганців судової влади і забезпечити незалежність Верховного суду і судової системи», — цитує слова головуючого на виборах українська служба «Бі-Бі-Сі. Кравченко відповів: «Зобов'язуюсь працювати чесно і сумлінно, робити все для належної роботи Верховного суду на високому рівні».
«Чорний день в історії суду», — так відреагували на квапливе обрання нового Голови ВС у фундації Dejure. Це аналітично-адвокаційний центр, місією якого є доброчесна, незалежна та професійна судова влада. Там наголошують, що Кравченко подавав недостовірні відомості в майнових деклараціях, а також брав участь в ухвалі рішення, яке порушило права людини. На основі усього цього він одержав від Громадської ради доброчесності (ГРД) негативний висновок.
Водночас журналістка Наталія Соколенко повідомлила, що суддя Кравченко в межах «передвиборчої» кампанії серед суддів ВС пообіцяв в обмін на голоси службові квартири.
Експерти й активісти підкреслюють, що висновків після корупційного скандалу з Князєвим Верховний Суд так і не зробив:
Замість проведення усвідомлених виборів та обрання Голови, до якого немає питань, вони поспіхом обрали єдиного серед кандидатів, хто мав висновок ГРД. Дива не сталося, а отже, є потреба в новій і справжній реформі Верховного Суду
Як повідомляють активісти та журналісти, у 2003 році Станіслав Кравченко разом із ще одним суддею Сергієм Слиньком відпустив з-під варти генерала Олексія Пукача, винного у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе. Після цього Пукач зміг втекти. Органи правопорядку знайшли його аж у 2009 році.