Дмитро Кулеба спростував, що Китай закликав віддати Росії території України

МИРНІ ІНІЦІАТИВИ ПЕКІНА

Іноземні дипломати не підтвердили цю інформацію.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у записав відеозвернення, у якому заявив, що дані ЗМІ про заклик китайського спецпредставника Лі Хуея до негайного припинення вогню зі збереженням за Росією тимчасово окупованих нею територій України, є неправдивими.

Він зазначив, що, отримавши цю інформацію, він одразу зв'язався зі своїми колегами з європейських столиць, які відвідав у межах своєї поїздки Хуей, і жоден із них не підтвердив її.

«Жоден з них не підтверджує, що озвучувалися чи велися перемовини про те, щоб визнати за Росією ті території, на яких зараз в Україні РФ перебуває. Закликаю вас зберігати холодний розум, здоровий глузд, не реагувати емоційно на кожну публікацію. Ми контролюємо процес, ніхто за спиною України робити проти нас нічого не буде», —зауважив Кулеба.

Міністр також наголосив на тому, що Україна і надалі продовжить вести діалог з Китаєм, дотримуючися взаємоповаги до територіальної цілісності. А жодні юридичні чи фактичні територіальні поступки офіційний Київ не розглядатиме. Також очільник МЗС відкинув можливість замороження конфлікту.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що Китай нібито дав чіткий сигнал щодо того, що союзники США в ЄС мають відстоювати свою автономію та закликати до негайного припинення вогню, залишаючи за Росію окуповані українські території.