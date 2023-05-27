Зернова угода так і не запрацювала в повному обсязі — Reuters

Зерновий коридор

Попри всі заяви Росії, досі не забезпечено повноцінної реалізації Чорноморської зернової угоди.

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Угода, яка навіть в умовах російсько-української війни дозволяє організувати експорт зерна та добрив із чорноморських українських портів, ще не відновила повноцінну роботу. Про це повідомила Організація Об’єднаних Націй, пише REUTERS.

Як зазначається, угода охоплює три українські порти, але з 29 квітня жодне судно не змогло зайти до порту «Південний».

В ООН заявили, що вони разом із Туреччиною «тісно співпрацюють з іншими сторонами з метою відновлення повноцінних операцій і усунення всіх перешкод, які заважають операціям і обмежують масштаб ініціативи».

Ситуація дійсно непроста. Так, днями Україна заявила, що РФ фактично виключила порт «Південний» із Чорноморської угоди. Водночас Росія скаржиться, що не може експортувати аміак трубопроводом до порту «Південний» відповідно до угоди.

У п'ятницю в ООН підтвердили, що експорт добрив, зокрема аміаку, ще не здійснювався, хоча угодою це дійсно передбачається.

Із посиланням на власні джерела в Києві, Reuters повідомляє, що Україна готова розглянути можливість транзити російського аміаку через свою територію. Але лише в тому випадку, якщо зернову угоду буде розширено, зокрема, Київ прагне включити до неї більше портів та розширити асортимент товарів.

Згідно з даними ООН, наразі входу в українські порти очікують 54 судна. Спільний координаційний центр, до якого входять представники України, Туреччини, ООН та РФ отримав 11 заявок для реєстрації.

Російська сторона також заявила, що якщо її вимоги не будуть виконані, вона не продовжить угоду після 17 липня. Наразі РФ намагається проштовхнути дві вимоги: запуск роботи трубопроводу з транспортування аміаку до українського порту «Південний» та під’єднання до міжнародної платіжної мережі SWIFT «Россельхозбанк», якій відключили від неї в межах санкцій.