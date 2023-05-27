Ракетний удар по Дніпру: рятувальники ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи

Атака на Дніпро

Станом на ранок 27 травня Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про завершення пошуково-рятувальних робіт та розбору завалів лікарні, зруйнованої російською ракетою.

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Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що наразі встановлено особи двох людей, які загинули у медзакладі внаслідок атаки РФ. Водночас досі лишається невідомою доля ще трьох людей, які могли знаходитися в будівлі під час удару: рятувальники знайшли фрагменти тіл, їх передали на експертизу.

Розбір завалів у Дніпрі © ДСНС

За даними Сергія Лисака, поблизу місця прильоту пошкоджені понад три десятки багатоповерхівок та більш ніж 20 приватних будинків. Також є руйнування на стадіоні, у трьох школах і дитсадках. На місці продовжують працювати дніпровські комунальники — вони вивозять зруйновані конструкції та допомагають людям ліквідувати наслідки російської атаки:

«Найперше — затягли побиті вікна плівкою. Згодом їх замінять, полагодять дахи. Нині триває прийом заяв на надання матеріальної допомоги», — розповів керівник Дніпропетровської ОВА.

Загалом унаслідок атаки постраждали 32 людини © ДСНС

Загалом постраждали 32 людини: 13 із них у лікарні, 5 — у важкому стані, двоє загинули.

Ракетна атака на Дніпро сталася 26 травня.

13 людей ще в лікарні, 5 із них у важкому стані © ДСНС