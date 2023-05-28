Наймасовіша атака «Шахедами»: сили ППО збили 52 з 54 дронів-камікадзе

НІЧНА АТАКА

Цієї ночі російська армія знову атакувала Україну: основною ціллю був Київ, проте лунали вибухи і на Житомирщині.

Це була чотирнадцята повітряна атака на столицю з початку травня

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Як повідомив у своєму зведенні Генеральний штаб України, в ніч на 28 травня росіяни запустили по Україні рекордну кількість дронів-камікадзе — 54. Силам ППО вдалося збити 52 з них.

Атака була спрямована на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури, зазначили в Генштабі.

Сили ППО відбили атаку ворога © Генеральний штаб ЗСУ

Більшість «Шахедів» прямували на Київ: вибухи лунали в різних районах столиці.

У Печерському районі внаслідок падіння уламків БПЛА виникла пожежа на даху 9-ти поверхового будинку.

Наслідки падіння уламків дрона в Печерському районі © КМВА

В Голосіївському районі уламки дронів влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну було госпіталізовано. Також зайнявся дах одного з ТРЦ. Через падіння уламків виникла пожежа на території одного з будівництв, також було загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1000 квадратних метрів, є один постраждалий.

Наслідки російської атаки у Голосіївському районі столиці © REUTERS - VALENTYN OGIRENKO

Рятувальники оперативно ліквідували пожежі, які виникли через влучання уламків.

Співробітники ДСНС ліквідовують пожежу, що виникла внаслідок падіння уламків дрона © REUTERS - VALENTYN OGIRENKO

У Дарницькому районі падіння уламків дронів в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.

Наслідки нічної атаки на Київ © REUTERS - VALENTYN OGIRENKO

Це була чотирнадцята повітряна атака на столицю з початку травня.

Лунали вибухи вночі і на Житомирщині. Постраждалих немає, проте є пошкодження, повідомив мер Житомира:

Пізніше міськрада Житомира надала більш розгорнуту інформацію щодо наслідків нічної атаки:

«Після сьогоднішньої тривоги у місті є пошкодження. Переважно це місця загального користування багатоквартирних будинків. У сходинкових прольотах повилітало скло».

За даними міської ради, пошкоджено десятки будинків. а також заклади освіти та охорони здоров'я. А втім, значних руйнувань немає.

Як пізніше повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони півдня України Наталія Гуменюк, цього разу для атаки «Шахедів» росіяни вибрали нетрадиційні маршрути:

«Вони намагалися максимально обійти південну ППО, тому вони обходили в основному тимчасово окупованими територіями і потім розосереджувалися по Україні. Те, що вони намагаються обходити південь, — це пошук нової тактики. Вони тяжіють до русла річок, щоб приховувати напрямки руху “Шахедів”».