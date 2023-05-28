Наймасовіша атака «Шахедами»: сили ППО збили 52 з 54 дронів-камікадзе
Цієї ночі російська армія знову атакувала Україну: основною ціллю був Київ, проте лунали вибухи і на Житомирщині.
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Як повідомив у своєму зведенні Генеральний штаб України, в ніч на 28 травня росіяни запустили по Україні рекордну кількість дронів-камікадзе — 54. Силам ППО вдалося збити 52 з них.
Атака була спрямована на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури, зазначили в Генштабі.
Більшість «Шахедів» прямували на Київ: вибухи лунали в різних районах столиці.
У Печерському районі внаслідок падіння уламків БПЛА виникла пожежа на даху 9-ти поверхового будинку.
В Голосіївському районі уламки дронів влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну було госпіталізовано. Також зайнявся дах одного з ТРЦ. Через падіння уламків виникла пожежа на території одного з будівництв, також було загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1000 квадратних метрів, є один постраждалий.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежі, які виникли через влучання уламків.
У Дарницькому районі падіння уламків дронів в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.
Це була чотирнадцята повітряна атака на столицю з початку травня.
Лунали вибухи вночі і на Житомирщині. Постраждалих немає, проте є пошкодження, повідомив мер Житомира:
Пізніше міськрада Житомира надала більш розгорнуту інформацію щодо наслідків нічної атаки:
«Після сьогоднішньої тривоги у місті є пошкодження. Переважно це місця загального користування багатоквартирних будинків. У сходинкових прольотах повилітало скло».
За даними міської ради, пошкоджено десятки будинків. а також заклади освіти та охорони здоров'я. А втім, значних руйнувань немає.
Як пізніше повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони півдня України Наталія Гуменюк, цього разу для атаки «Шахедів» росіяни вибрали нетрадиційні маршрути:
«Вони намагалися максимально обійти південну ППО, тому вони обходили в основному тимчасово окупованими територіями і потім розосереджувалися по Україні. Те, що вони намагаються обходити південь, — це пошук нової тактики. Вони тяжіють до русла річок, щоб приховувати напрямки руху “Шахедів”».