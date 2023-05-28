НІЧНА АТАКА

Наймасовіша атака «Шахедами»: сили ППО збили 52 з 54 дронів-камікадзе

Цієї ночі російська армія знову атакувала Україну: основною ціллю був Київ, проте лунали вибухи і на Житомирщині.

Опубліковано:

3 хв
Це була чотирнадцята повітряна атака на столицю з початку травня
Це була чотирнадцята повітряна атака на столицю з початку травня © REUTERS - GLEB GARANICH
Автор тексту: Олена Дячук
Реклама

Як повідомив у своєму зведенні Генеральний штаб України, в ніч на 28 травня росіяни запустили по Україні рекордну кількість дронів-камікадзе — 54. Силам ППО вдалося збити 52 з них. 

Атака була спрямована на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури, зазначили в Генштабі.

Сили ППО відбили атаку ворога
Сили ППО відбили атаку ворога © Генеральний штаб ЗСУ

Більшість «Шахедів» прямували на Київ: вибухи лунали в різних районах столиці.

У Печерському районі внаслідок падіння уламків БПЛА виникла пожежа на даху 9-ти поверхового будинку. 

Наслідки падіння уламків дрона в Печерському районі
Наслідки падіння уламків дрона в Печерському районі © КМВА

В Голосіївському районі уламки дронів влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну було госпіталізовано. Також зайнявся дах одного з ТРЦ. Через падіння уламків виникла пожежа на території одного з будівництв, також було загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1000 квадратних метрів, є один постраждалий.

Наслідки російської атаки у Голосіївському районі столиці
Наслідки російської атаки у Голосіївському районі столиці © REUTERS - VALENTYN OGIRENKO

Рятувальники оперативно ліквідували пожежі, які виникли через влучання уламків. 

Співробітники ДСНС ліквідовують пожежу, що виникла внаслідок падіння уламків дрона
Співробітники ДСНС ліквідовують пожежу, що виникла внаслідок падіння уламків дрона © REUTERS - VALENTYN OGIRENKO

У Дарницькому районі падіння уламків дронів в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.

Наслідки нічної атаки на Київ
Наслідки нічної атаки на Київ © REUTERS - VALENTYN OGIRENKO

Це була чотирнадцята повітряна атака на столицю з початку травня. 

Лунали вибухи вночі і на Житомирщині. Постраждалих немає, проте є пошкодження, повідомив мер Житомира:

Пізніше міськрада Житомира надала більш розгорнуту інформацію щодо наслідків нічної атаки:

«Після сьогоднішньої тривоги у місті є пошкодження. Переважно це місця загального користування багатоквартирних будинків. У сходинкових прольотах повилітало скло».

За даними міської ради, пошкоджено десятки будинків. а також заклади освіти та охорони здоров'я. А втім, значних руйнувань немає. 

Як пізніше повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони півдня України Наталія Гуменюк, цього разу для атаки «Шахедів» росіяни вибрали нетрадиційні маршрути:

«Вони намагалися максимально обійти південну ППО, тому вони обходили в основному тимчасово окупованими територіями і потім розосереджувалися по Україні. Те, що вони намагаються обходити південь, — це пошук нової тактики. Вони тяжіють до русла річок, щоб приховувати напрямки руху “Шахедів”».

Завантажити додаток

Читайте також про таке: