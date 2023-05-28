П'ятнадцять місяців у неволі: 36 захисників острова Зміїний досі в російському полоні

ІНТЕРВ'Ю RFI

Їх обіцяли відправити додому ще 26 лютого 2022 року. Тоді, через два дні після захоплення острова Зміїний, у російських медіа поширили відео з українськими захисниками, яких вивозили автобусами «Севастополь — Одеса». Утім, це виявилося лише картинкою для ЗМІ. Замість Одеси 80 оборонців острова — прикордонників та морських піхотинців — відправили до російських СІЗО. Упродовж року Україна змогла повернути додому 44 захисників острова.

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Пусті обіцянки

«Ми справді думали, що вони там щось підпишуть і їх відправлять, як там показали, з Севастополя в Одесу. Ми зібралися з Сашиними батьками і поїхали до Одеси. І там переночували дві доби, чекали, щоб його зустріти... Але, на жаль, вони вже п’ятнадцятий місяць там знаходяться», — ділиться з нами Ярослава Хаджи. Її хлопець — 22-річний Олександр Куртєв, фельдшер прикордонної служби. За словами дівчини, Олександра двічі виводили на обмін, але з незрозумілих причин той двічі зірвався.

Ярослава Хаджи разом із Олександром Куртєвим. Фельдшер прикордонної служби 15 місяців знаходиться у полоні © Ярослава Хаджи

«24 листопада обміняли наших сім хлопців зі Зміїного, і всі були 2001–2022 р.н, але Саша чомусь не попав. Потім ми їздили до Києва, питали у представників Координаційного штабу, у чому могла бути причина, що його не віддали. Вони сказали, що це можливо через те, що він медик. Тобто Росія не хоче віддавати медиків. Вона віддає, але з усіх полонених це маленька кількість», — каже Ярослава.

Від побратимів Олександра, яких звільнили з полону, родичі дізналися, що захисники острова дуже пригнічені. Понад рік у полоні — важко, як фізично, так і психологічно. Вони пережили непросту зиму в неопалюваних тісних бараках із запліснявілими стінами і без належної медичної підтримки.

«Багато з наших хлопців перехворіли і гайморитами, і бронхітами, і ОРВІ, і чим завгодно. У мого Саші був отит середнього вуха», — ділиться дівчина захисника.

Фельдшер прикордонної служби Олександр Куртєв © Ярослава Хаджи

«Єдине, що нам відомо, що вони живі та в критичному фізичному та моральному стані», — каже Антоніна Чернишова. У полоні перебуває її син, 33-річний прикордонник з острова Зміїний Олег Чернишов. Удома на нього чекає маленька донька.

«Моєму сину виповнилося в полоні 33. У нього є родина, є все...тільки немає свободи», — каже мати.

Олег Чернишов разом з дружиною та шестирічною донькою © Антоніна Чернишова

Пані Антоніна розповідає — у сина загострилися хронічні захворювання.

«Вони дуже погано себе відчувають. Багато і коростою перехворіли, і інфекційними захворюваннями. І ноги набрякають, тому що увесь час на ногах. Це жахливо, тому що ми не можемо нічим допомогти», — розповідає мати захисника.

Зв'язок із домом

Антоніна ділиться, що не отримувала від сина жодного листа. А ті листи, які родичі писали військовополоненим ще влітку 2022 року, зі слів звільненого захисника, надійшли до них лише наприкінці березня 2023.

33-річний прикордонник Олег Чернишов перебуває у російському полоні з 24.02.22 © Антоніна Чернишова

Одного листа з кількох написаних отримали влітку рідні Олександра Куртєва. Хлопець писав, що дуже хоче додому та чекає на обміни.

Трапилась змога поспілкуватися з батьком, що перебуває у російському полоні, Любові та її брату. У 47-річного морпіха Олександра Лунгу брали інтерв'ю російські журналісти. Дівчина розповідає, що вони, провокуючи, запитували батька про статус державної мови та трагедію в Одесі 2 травня.

Морський піхотинець Олександр Лунгу © Любов Лунгу

«У січні зв’язалися з нами журналісти, які працюють по російських СІЗО, на кшталт нашого Золкіна ( український журналіст, що бере інтерв'ю у російських військовополонених, — ред.), та сказали, що ми можемо поспілкуватися з батьком. Був відеодзвінок з братом, на наступний день зі мною. Ми поспілкувались. Він каже, що в принципі все добре, що зі здоров’ям все нормально. Але, знову ж таки, як це все говорилось і за яких умов — незрозуміло. На цей момент виглядав він в принципі, нормально. Утомлений, видно, що схуд, але живий, це найголовніше», — каже Любов.

47-річний морпіх Олександр Лунгу 15 місяців знаходиться у російському полоні © Любов Лунгу

Вона наголошує, якщо родичі полонених можуть отримати хоч якусь крихту інформацію від звільнених побратимів, то українські захисники у полоні не мають жодної інформації про їхніх близьких.

«Наші родичі сиділи рік і не знали, чи живі їх родини, тому що війна на нашій території і вони були у повній інформаційній ізоляції. Я думаю, що за рік полону, їм було просто як ковток свіжого повітря дізнатися, що усі живі та здорові. І ми якусь інформацію дізналися», — каже Любов.

Символ українського спротиву

Навіть п'ятнадцять місяців потому Міжнародний комітет Червоного Хреста так і немає доступу до українських полонених у Росії. Рідні розуміють, що з РФ важко домовлятися. Вони припускають, що складнощі можуть бути викликані також із тим, що зі Зміїним пов'язана гучна історія. Адже зухвала відповідь охоронців острова на адресу російського корабля стала одним із світових символів українського спротиву.

Планувавши захопити Україну менше ніж за тиждень, росіяни думали, що цей стратегічно важливий острів вже за кілька годин буде під їхнім контролем. Проте спротив українських оборонців зламав їхні плани.

«Саме Зміїний надав нам можливість виграти час для того, щоб підготувати оборону», — розповідає військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

Він зазначає, через те, що росіяни не змогли захопити острів у перші години вторгнення, їм довелося використати ракетний крейсер «Москва», щоб завдати удари по ньому. Захисники Зміїного змогли протриматися в нерівному бою до вечора. За цей час було укріплено оборонні рубежі Одещини.

«Це [острів] був дуже важливий трамплін для них, для того, щоб потім вже розпочати десантування в Одесі та Одеській області. Після того, як ця оборона вже була підготовлена, реалізовувати плани по десантуванню було, б м’яко кажучи, самогубство», — зауважує Олександр Коваленко.

Близькі захисників Зміїного у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими © Захисники Зміїного / Facebook