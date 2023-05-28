Україна збирається ввести санкції проти Ірану на 50 років

НОВІ САНКЦІЇ

Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України проєкт постанови щодо запровадження санкцій проти Ірану строком на 50 років.

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Причина запровадження санкцій — допомога Ірану Росії у війні проти України.

Згідно з документом, можуть бути повністю заборонені торгівельні операції, зупинено транзит ресурсів, польоти та перевезення на території України, також резидентам Ірану перекриють можливість виводити капітали.

Водночас пропонується заборонити будь-які інвестиції в ісламську республіку. Під заборону потрапить і передача резидентами технологій, прав на інтелектуальну власність.

Окрім того, пропонується зупинити обслуговування електронних платіжних засобів (переказів, розрахунків та видачі готівки), емітованих резидентами Ісламської республіки Іран.

За реалізацію та моніторинг виконання санкцій відповідатимуть Кабміном, Служба безпеки, Служба зовнішньої розвідки, Нацбанк та інші компетентні держоргани.

МЗС України має поінформувати відповідні органи ЄС, США та інших країн про введення санкцій проти Ірану.