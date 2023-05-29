Сили ППО знищили 67 повітряних цілей, лише над Києвом — понад 40. В Одесі пошкоджена портова інфраструктура

Комбінована атака

У ніч проти 29 травня росіяни випустили до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. З північного та південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА Shahed-136/131. Усього — 35 ударних дронів.

Реклама Читати продовження

Протиповітряна оборона працювала у зонах відповідальності всіх повітряних командувань Повітряних Сил: «Центр», «Схід», «Південь» та «Захід», — повідомили в телеграм каналі Залужного.

Знищено 67 повітряних цілей:

►37 крилатих ракет Х-101/Х-555;

►29 ударних БпЛА «Shahed-136/131»;

►1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків, повідомили в КМВА.

Вибух в небі над Києвом під час нічної атаки росіян 29 травня 2023 © REUTERS / GLEB GARANICH

Уламки пробили дах будинку в Подільському районі Києва. У Святошинському районі — впали на відселену будівлю, там зайнялася пожежа. А втім, постраждалих та серйозних руйнувань немає.

На Київщині уламки пошкодили кілька будинків та об'єкти інфраструктури, повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов

Наслідки нічної атаки росіян, Київщина, 29 травня 2023 © Telegram / Андрій Нєбитов

Наслідки повітряної атаки росіян на Київщині, 29 травня 2023 © Telegram / Андрій Нєбитов

Повітряна тривога у ніч проти 29 равня була оголошена над усією територією України. ППО працювала на Хмельниччині, Львівщині, Полтавщині та у Львівській області.

В Одесі сталось влучання в портову інфраструктуру та зайнялась пожежа, її оперативно ліквідували. Інформація про масштаб руйнувань уточнюється.

На Хмельниччині вдарили по військовому об'єкту. Тривають робооти з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Виведено з ладу 5 літальних апаратів, повідомили у Хмельницькій ОВА.

Це була вже п'ятнадцята масована повітряна атака росіян від початку травня.