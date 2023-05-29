Комбінована атака

Сили ППО знищили 67 повітряних цілей, лише над Києвом — понад 40. В Одесі пошкоджена портова інфраструктура

У ніч проти 29 травня росіяни випустили до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. З північного та південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА Shahed-136/131. Усього — 35 ударних дронів.

Опубліковано:

2 хв
Уламки дрона-камікадзе, Київ, 28 травня 2023
Уламки дрона-камікадзе, Київ, 28 травня 2023 © REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
Автор тексту: RFI Підписатися
Реклама

Протиповітряна оборона працювала у зонах відповідальності всіх повітряних командувань Повітряних Сил: «Центр», «Схід», «Південь» та «Захід», — повідомили в телеграм каналі Залужного.

Знищено 67 повітряних цілей:

►37 крилатих ракет Х-101/Х-555;

►29 ударних БпЛА «Shahed-136/131»;

►1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків, повідомили в КМВА.

Вибух в небі над Києвом під час нічної атаки росіян 29 травня 2023
Вибух в небі над Києвом під час нічної атаки росіян 29 травня 2023 © REUTERS / GLEB GARANICH

Уламки пробили дах будинку в Подільському районі Києва. У Святошинському районі — впали на відселену будівлю, там зайнялася пожежа. А втім, постраждалих та серйозних руйнувань немає.

На Київщині уламки пошкодили кілька будинків та об'єкти інфраструктури, повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов

Наслідки нічної атаки росіян, Київщина, 29 травня 2023
Наслідки нічної атаки росіян, Київщина, 29 травня 2023 © Telegram / Андрій Нєбитов
Наслідки повітряної атаки росіян на Київщині, 29 травня 2023
Наслідки повітряної атаки росіян на Київщині, 29 травня 2023 © Telegram / Андрій Нєбитов

Повітряна тривога у ніч проти 29  равня була оголошена над усією територією України. ППО працювала на Хмельниччині, Львівщині, Полтавщині  та у Львівській області.

В Одесі сталось влучання в портову інфраструктуру та зайнялась пожежа, її оперативно ліквідували. Інформація про масштаб руйнувань уточнюється.

На Хмельниччині вдарили по військовому об'єкту. Тривають робооти з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Виведено з ладу 5 літальних апаратів, повідомили у Хмельницькій ОВА.

Це була вже п'ятнадцята масована повітряна атака росіян від початку травня. 

Завантажити додаток

Читайте також про таке: