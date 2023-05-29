Митрополиту УПЦ МП Павлу продовжили домашній арешт

ПОСТАНОВА СУДУ

Суд задовольнив клопотання прокурора продовжити цілодобовий домашній арешт до 1 липня із зобов’язанням носити браслет.

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Про це повідомляє Суспільне.

«Питання щодо продовження запобіжного заходу розглядали судді Соломʼянського районного суду міста Києва. Суд задовольнив клопотання прокурора продовжити цілодобовий домашній арешт до 1 липня із зобов’язанням носити браслет», – йдеться у повідомленні.

Прокурори просили продовжити запобіжний захід, адже досудове розслідування за підозрою у виправдовуванні збройної агресії Росії та приниженні громадян через релігійні переконання триває, а Петро Лебідь може впливати на свідків.

Нагадаємо, Підозру від Служби безпеки України митрополит Павло (Петро Лебідь) отримав вранці 1 квітня. Колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври підозрюють у порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та виправдовуванні, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Того ж дня Шевченківський районний суд Києва відправив митрополита під цілодобовий домашній арешт.