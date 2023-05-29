Путін дозволив депортацію та проведення виборів на окупованих територіях України

ЧЕРГОВИЙ ЗЛОЧИН РФ

Російський президент підписав відповідні зміни до закону «Про воєнний стан»

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У законі тепер прописано можливість "примусового і контрольованого переміщення громадян з території, де введено воєнний стан, на території, на яких воєнний стан не введено".

Також внесені зміни дають можливість проведення «референдумів і виборів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» навіть у воєнний стан. Але якщо рішення про них ухвалив Центрвиборчком «за результатами консультацій з федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення та реалізації державної політики, нормативно-правового регулювання в галузі оборони, і федеральним органом виконавчої влади».

Раніше російське законодавство не дозволяло проводити вибори в таких умовах. Тепер вибори можна буде проводити як на всій території, де введено воєнний стан, так і тільки на її частині.