Під час війни та після: чи потрібна зброя цивільним українцям

ОЗБРОЄНА НАЦІЯ

На думку міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, українське суспільство готове бути озброєним, але треба провести ще величезну роботу. Зокрема, йдеться про законодавчі зміни, створення єдиного реєстру вогнепальної зброї та навчання українців культурі поводження з нею.

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Доки Україна воює за свою свободу, навіть цивільні мають бути озброєними особливо у прикордонних з РФ регіонах. Такою думкою Ігор Клименко поділився в інтерв'ю РБК-Україна. За його словами, нині громадяни мають на руках 1,2 мільйона одиниць офіційно зареєстрованої зброї. Частина з цього арсеналу потрапила до них уже під час повномасштабного вторгнення росіян. Зокрема, йдеться й про зброю, яку організовано роздавали людям у перші дні великої війни.

Жінка тримає автомат Калашникова під час тренування © AP / Efrem Lukatsky

«Ми пропонуємо цю зброю зареєструвати і зберігати до закінчення воєнного стану. У тому числі, для того, щоб зустріти ворога, якщо він піде десь на прикордонні території. Після закінчення війни ця зброя має бути здана державі», — цитує видання слова міністра.

Для повного контролю за обігом зброї в Україні законодавство треба вдосконалювати. Над цим, зазначив Клименко, Міністерство внутрішніх справ нині працює спільно з Офісом Президента, народними депутатами і Кабміном.

Закону поки не існує

Ситуація з обігом зброї в Україні була непростою і до повномасштабного вторгнення РФ. Як зазначає експерт з кримінального права, кандидат юридичних наук Григорій Усатий, війна її тільки ускладнила:

— Це пов'язано з цілою низкою чинників. Серед них, мабуть, перший і найголовніший мінус, який є на сьогодні, — це те, що Україна практично єдина країна в Європі, у якій немає свого зброярського законодавства. Ключове слово — законодавства. Підзаконні нормативно-правові акти по типу інструкції відомчих наказів — це все в нас є. Але окремого закону, який би врегулював обіг вогнепальної зброї в Україні, немає.

Жінка заряджає набої до автомата Калашникова під час навчань у Харкові © AP / Evgeniy Maloletka

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну на розгляді у Верховній Раді було два законопроєкти. Вони могли би стати цим законом, розповідає співавтор одного із них, адвокат та член Української асоціації власників зброї Віталій Коломієць:

— Ідея нашого законопроєкту, щоб люди витрачали гроші не на дозвільні процедури МВС, а на власне навчання і підготовку. Держава витрачає гроші на те, щоб поліцейський пройшов усі 16-20 годин підготовки поводженню з пістолетом. І цим поліцейським є такий самий українець. І держава вважає, що цього достатньо для того, щоб підготувати людину для поводження зі зброєю. І як звичайний українець я готовий зі своєї кишені оплатити для себе ці 16-20 годин підготовки і дотримуватися тих самих правил, які зазвичай встановлюються для поліцейських. Чому українець не може бути поліцейським сам собі?

Ґрунтуючись на цій ідеї, зазначає він, законопроєкт пропонує розвивати інфраструктуру стрілецьких тирів і стрільбищ для підготовки. Окрім того, запровадити зовнішній контроль реєстру зброї. Тобто, щоб цим займалося на лише МВС, а й, до прикладу, Мін'юст. На думку Коломійця, такий підхід міг би мінімізувати ризики зловживань у цій сфері:

Україні необхідне формування збройного законодавства © Колаж RFI

— Мін'юст уже має досить добрий досвід поводження з цими реєстрами. І це важливо для того, щоб не можна було, наприклад, заднім числом міняти якісь відомості в цьому реєстрі, як це робили в рамках чинної дозвільної системи. Навіть журналісти часто викривали інформацію, коли видавалися дозволи без фактичної перевірки людини, коли підписували по дзвінку генерала дозвільні документи для обраних людей і так далі.

Нині придбати, скажімо, пістолет для самозахисту в Україні можуть лише представники певних професій. Зазвичай це пояснюють тим, що ширший доступ до такої зброї негативно вплинув би на криміногенну ситуацію в країні. Проте купити гладкоцівкову рушницю може практично будь-хто. Вимоги не такі вже й суворі: треба бути старшим за 21 рік, пройти медичну комісію, після цього — короткий підготовчий курс. І все — можна вирушати у зброярську крамницю.

Українці та зброя для самозахисту © Колаж RFI

Віталій Коломієць пояснює:

— У магазині ви можете собі купити рушницю, із якої можна легко підстрелити найбільшу на планеті сухопутну тварину, а не те, що людину. Наша ідея полягає в тому, щоб люди отримали доступ до зброї самозахисту, а не тільки до зброї для вбивства великих тварин. Тому що зброя самозахисту передбачає насамперед захист і якісь невеликі пошкодження, а не вбивство іншої людини. Енергія пістолетної кулі 350–400 джоулів, а рушниця дає мінімум у 10 разів більше. У нас зараз доступна зброя для полювання і для спорту, але не доступна зброя для самозахисту.

Як зазначає кандидат юридичних наук Григорій Усатий, очікувати змін саме в цьому питанні, принаймні до закінчення війни, не варто. Навіть якщо українцям дозволять купувати короткоцівкову зброю, зокреми пістолети чи револьвери, захищатися нею вони зможуть хіба що вдома. Такий висновок експерт зробив, ознайомившись із одним із законопроєктів:

— Я юрист і, коли читаю законопроєкт, я бачу його основну концепцію. Основна концепція законопроєкту, одного з найбільш ймовірних, що стане законом, — це те, що якщо і буде дозволено придбання короткоствольної вогнепальної зброї, то її максимум, що можна буде зберігати вдома у громадян для самозахисту. Для захисту себе, своїх рідних, близьких, оселі. Але вона не буде дозволена для носіння. Це ще одне питання болюче і надзвичайно складне, тому що багато людей є, які з цим не згодні.

Урегулювати збройні потоки

А от чим, на думку Григорія Вусатого, можновладці мають займатися передусім — то це впорядкувати обіг вогнепальної зброї в Україні. Експерт вважає, що не завадило б перейняти швейцарський досвід, зокрема щодо зброї для територіальної оборони:

Озброєна жінка з цивільної оборони тримає автомат Калашникова під час патрулювання порожньої вулиці через комендантську годину в Києві © AP / Efrem Lukatsky

— Вона зберігається в спеціально відведених місцях. І коли надходить сигнал «мобілізація», і є потреба надзвичайно швидко приймати якісь рішення, то люди прибувають у відповідні пункти, де зберігається ця зброя, яка закріплена за ними. За кожним окремо. Отримують — і тут же можуть її використовувати за призначенням.

У разі потреби це допоможе уникнути сум'яття, яке було, зокрема, у Києві в перші дні повномасштабного вторгнення РФ. Тоді зброю добровільним оборонцям міста роздавали просто з вантажівок. І хоч, за словами глави МВС Клименка, кожен із цих стволів порахований та зареєстрований, російські пропагандисти і недоброзичливці всередині українського суспільства встигли добряче поспекулювати на цій темі.

Автомати, ілюстративне фото © ФОТО GETTY IMAGES

Якщо роздані на початку великої війни автомати можна проконтролювати, то в руках українців нині опинилося багато зброї, якої немає в жодному реєстрі. Йдеться і про трофейну зброю, яку цивільні здобули, захищаючись самостійно від російських загарбників. Після закінчення війни увесь цей арсенал потрібно буде якось вилучати та обліковувати. Як каже адвокат і партнер Адвокатського об'єднання «Гороховський та Коломієць» Віталій Коломієць, тут би знадобився досвід австралійців:

— В Австралії, коли вони вирішили вилучити з обігу автоматичну зброю, на їхні на той час 15 чи 20 мільйонів населення було понад 600 тисяч одиниць автоматичної зброї. Цю проблему вирішили в ринковий спосіб, запропонувавши ціну. За рік вилучили з обігу ці понад 600 тисяч одиниць зброї. Якщо ж послуговуватися тим способом вилученням зброї, який зараз має МВС, то їм би на це знадобилося 60 чи 600 років.

Вилучити зброю — не значить розв'язати проблему. Як наголошує експерт із кримінального права Григорій Вусатий, слід створити єдиний реєстр із кулегільзотекою:

— Війна рано чи пізно закінчиться. І тоді цей ринок зброї, я маю на увазі, неконтрольований, почне говорити на вулицях. І для того, щоб попереджувати ці негативні наслідки в подальшому, треба про це думати вже зараз. До речі, в інтерв'ю міністр, говорячи про реєстр зброї, зазначив, що це зброя, яка є професійною. Він пояснив громадянам юридичну складову. Адже ця зброя не є власністю цих громадян. Тобто, коли запроваджений буде єдиний реєстр зброї, то по завершенні війни громадяни повинні будуть її здати для того, щоб вона не використовувалась не за призначенням.

Надалі не зайвим буде звернутися до досвіду країн, у яких зброя більш доступна для населення. Передусім треба сформувати нову відповідальну культуру поводження зі зброєю в суспільстві, щоби люди чітко розуміли межу між самозахистом та безпекою оточення.