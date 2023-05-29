Росія атакувала Київ та область балістичними ракетами: всі ворожі цілі було збито

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Обстріл вівся балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК «Іскандер».

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Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своєму телеграм-каналі.

«Вдруге за добу противник здійснив ракетний удар по території України. Близько 11:30 атакував Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК «Іскандер». Загалом випущено 11 ракет: «Іскандер-М» та «Іскандер-К» з північного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі знищено», — заявив Залужний.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, нагадав, що це була вже 16-та атака на столицю від початку травня. За наявною інформацією, влучань по об’єктах Києва не допущено.

Що відомо

Тривога у столиці залунала 29 травня об 11:09, вже за шість хвилин кияни почули звуки вибухів. У КМВА офіційно повідомили про роботу ППО. Пізніше мер столиці Віталй Кличко підтвердив вибухи у центральних районах Києва.

Також очільник Києва показав фото падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги в Оболонському районі. Пожежу на місці ліквідовували рятувально-пожежні служби.

Уламки російської ракети в Оболонському районі Києва, 29 травня 2023 року © Телеграм / Віталій Кличко

Гасіння уламків ракети в Оболонському районі Києва, 29 травня 2023 рік. © Телеграм / Київська міська військова адміністрація

Окрім Оболонського району, внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей, сталося падіння уламків в Подільському районі, де зафіксовано загоряння на даху двоповерхової будівлі, повідомили в КМВА. За даними мера столиці, медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці. Також у районі уламки ракети впали на проїжджу частину дороги.

За уточненими даними від КМВА, у столиці виявили шість уламків ракет в Оболонському, Деснянському та Дніпровському районах. Про звуки вибухів та роботу ППО в Деснянському районі повідомляв мер Кличко.

Через масований ракетний обстріл, кияни та гості міста ховаються у столичному метро.

В одному із районів Київщини внаслідок атаки окупантів пошкоджено господарський будинок, спалахнув вогонь, повідомляє керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов. На щастя, без потерпілих. На місці працює поліція та екстренну служби.