Виплати і відпустки військовим: Верховна Рада ухвалила у першому читанні новий законопроєкт

ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ

Верховна Рада у вівторок, 30 травня, ухвалила за основу законопроєкт 9342 про збільшення відпусток та грошових винагород військовим, курсантам, строковикам та тимчасово непридатним бійцям. «За» проголосували 333 нардепи.

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Строк відпустки військовослужбовців становитиме 40 днів. З них 30 — це сама відпустка, ще 10 діб дозволять узяти за сімейними обставинами, — повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Він зазначає, що відпустки надаватимуться без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України. А втім, для подорожі в один кінець передбачається надання не більше двох додаткових днів.

Окрім того, документ передбачає збільшення грошових винагород військовим, курсантам, строковикам та тимчасово непридатним військовослужбовцям:

від 30 000 до 100 000 грн військовим пропорційно часу виконання бойових завдань на умовах, встановлених Кабміном;

6 000 грн строковикам;

6 000 грн тимчасово непридатним та тим, хто отримав травму, каліцтво під час бойових дій;

2350 грн курсантам.

Ця ініціатива матиме на меті замінити поправки «про повернення 30 тисяч» до законопроєкту №8312, — пояснює представник «Голосу» у Верховній раді Ярослав Железняк:

У найближчі тижні у Верховній Раді має відбутися друге читання законопроєкту. Після цього нардепи голосуватимуть за його остаточну ухвалу.

Щодо рішень, які стосуються війська, парламентарі також внесли зміни до Закону України «Про військовий обовʼязок та військову службу» і зменшили граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників із 27 до 25-річного віку.