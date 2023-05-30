Найдорожчі речі українських переселенців: фотопроєкт мисткині з Маріуполя

«пеRE:селенці»

Світлана Корабльова — волонтерка та фотографиня з Маріуполя, була змушена поїхати з рідного міста після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Найцінніша річ, яку вона взяла із з собою, — фотоапарат. Він допоміг їй зазнімкувати історії інших переселенців та їхніх найдорожчих речей.

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Життя в Маріуполі

Шлях Світлани Корабльової у фотомистецтво розпочався, коли вона працювала інструкторкою зі стрибків з парашутом та знімкувала емоції людей після стрибка. 2018 року мисткиня закінчила Маріупольську школу фотографії і вже як фахівець працювала до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Авторка фотопроєкту «пеRE:селенці» Світлана Корабльова. © Світлана Корабльова / Facebook

Світлана Корабльова згадує:

— У мене чоловік на той момент працював поліцейським. 24 лютого 2022 року, коли ця вся історія почалася, його підняли по бойовій тривозі. І він поїхав на роботу. За цей день я назбирала повний дім людей, бо я жила в центрі, а вони жили у східному мікрорайоні. Його вже почали активно обстрілювати... А вночі приїхав мій чоловік, каже: «Збирайте речі та їдьте, бо все не буде так просто. Бо Маріуполь оточується, і, судячи з усього, будуть запеклі бої». Я їхати не хотіла, але він наполіг.

Як з'явилася ідея фотопроєкту

Світлана пригадує, як збирала речі й усвідомлювала, що багато взяти не вийде, лише найцінніше:

— Я вивезла найцінніше з собою — фотоапарат. Для мене це шлях для реалізації, для прояву якоїсь творчості, можливість спілкуватися з іншими. Адже коли ти фотографуєш, ти все одно з людиною перетинаєшся у якихось інтересах. Багато хто з тих, кого я після війни фотографувала, стали моїми якщо не друзями, то добрими товаришами.

Світлана Корабльова, авторка фотопроєкту «пеRE:селенці». © Ігор Єфімов / Facebook

Після переїзду Світлана зрозуміла, що тема сенсу та цінності вивезених речей цікавить багатьох:

— Ця тема неодноразово підіймалася серед моїх знайомих, серед колег, які також є маріупольцями або переселенцями з інших міст. Ця тема лежала на поверхні — саме речей, які люди вивезли з собою. І так як я працюю в благодійному фонді і стикаюся з дуже великою кількістю переселенців щодня, я вирішила, що треба цю тему якось показати, висвітлити. Адже вона цікава саме тим, що вона не про матеріальне, а про духовне: про любов, про віру, про щось особисте, що відкриває внутрішній світ людини.

26 речей та 26 історій

За словами фотографині, на її оголошення про пошук героїв для проєкту відгукнулося близько 80 переселенців. Після спілкування з усіма мисткиня відібрала 26 людей, із якими згодом зробила фотосесію.

Марина Усенко. Вивезла з Миколаєва кітель чоловіка. © Світлана Корабльова

— І це була людина, яка тримає ту річ, яку вона вивезла з собою. Там були дуже різноманітні речі, і це окремі історії… От наприклад, одна жінка вивезла з собою кітель свого чоловіка, який є військовим. І він захищав Маріуполь, він залишився у полоні, він досі в полоні. Але вона вивезла з собою його кітель з нагородами. Вона дуже ризикувала через блокпости, через усі ці перевірки. Але вона сказала, що не може допустити того, щоб росіяни знущалися з честі її чоловіка.

Валентина Душко. Вивезла з Золотого портрет чоловіка. © Світлана Корабльова

— Друга історія, про жінку похилого віку, їй за сімдесят. Вона абсолютно нічого не бачить. Але вона наполягла і благала свою доньку, щоб вона вивезла портрет, де намальований її чоловік, якого вже немає. Чоловік уже помер, але для неї дуже важливо, щоб цей портрет залишався з нею. Хоча вона його навіть не може побачити. І там кожна історія з цих 26, якась важливіша, якась така більш позитивна. Але ці історії такі глибокі, я б сказала. Я тому їх і обрала, бо хотіла показати глибину цих речей і цих людей, які ці речі вивезли.

Презентація із ліхтариком та мандрівка фотовиставки містами України

Запам'яталась Світлані презентація її проєкту в Черкасах:

Презентація фотопроєкту «пеRE:селенці». 5 грудня 2022 року. Черкаси, Україна. © Світлана Корабльова / Instagram

— Тоді в нас вимикали світло. Це була зима, і ми були готові, що саме під час презентації не буде світла в нашому хабі, де ми будемо презентували проєкт. І моя донька, їй десять років, ліхтариком підсвічувала кожен портрет, а я читала історії цих людей. Це було дуже так зворушливо й інтимно. І історії, які я озвучувала, — це історії, які люди самі писали про себе.

Ольга Єрещенко. Вивезла з Сєвєродонецька шкарпетки для немовляти © Світлана Корабльова

Ольга Єрещенко: «Шкарпетки із святогірською ладанкою взяла із собою, бо вже багато років мрію про дитину... І диво сталося. Війна забрала домівку і старе життя — і Бог у цьому місті нагородив нас дитиною! Наразі в мене 20 тижнів і, незважаючи на обставини, я найщасливіша».

Єгор Штанько. Вивіз з Запоріжжя тарілку фрісбі. © Світлана Корабльова

Єгор Штанько: «Завдяки цій тарілці я повернувся до повноцінного життя, завів друзів, подорожую та беру участь у чемпіонатах України. Вона для мене дуже цінна — як спогади про мирне та активне життя. На ній автографи моїх друзів із команди».

Катерина Тимченко. Вивезла з Харкова книгу «Гаррі Поттер і смертельні реліквії». © Світлана Корабльова

Катерина Тимченко: «Виїхала з Харкова першого березня. Думала, на кілька тижнів. Вивезла кота в червоній маленькій валізі. Знайшла кохання під час війни. Вірю, що, як і у книзі, в Україні переможе добро».

Дмитро Лобанов. Вивіз з Люботина інструменти для роботи зі шкірою. © Світлана Корабльова

Дмитро Лобанов: «Інструменти, які я взяв з собою, допомагають займатися мені улюбленою справою, яка є моїм хобі. Зараз я роблю патріотичні брелоки зі шкіри та дарую їх усім, хто робить моїй родині добро. Під час виготовлення цих виробів я заспокоююсь та трохи забуваю про війну».

Юлія Кочина. Вивезла з Маріуполя рушники, у яких хрестили дітей © Світлана Корабльова

Юлія Кочина: «Ми змогли вибратися з Маріуполя 26 березня 2022 року. Рушники — це пам'ять, яку я хочу передати своїм дітям».

Іван Дуда. Вивіз з Сєвєродонецька шолом та брелок-хом'як на ключі від мотоциклу. © Світлана Корабльова

Іван Дуда: «Ми переселенці вже вдруге. У 2014 ми виїхали з Луганська в Сєвєродонецьк. А тепер уже вдруге втрачаємо все і переміщуємся Україною. Найцінніше, що я зміг вивезти, — це мотоцикл. Для мене він багато значить, не через матеріальну цінність. А брелок на ключах — це мій талісман».

Гайдукова Ганна. Вивезла з Харкова ложку та виделку. © Світлана Корабльова

Гайдукова Ганна: «Цими ложкою та виделкою я їла у харківському метро, коли ховалася від обстрілів. Вони зі мною усюди, і це те, що я привезла зі свого дому».

Альона Хіцай. Вивезла з Приморська подушки. © Світлана Корабльова

Альона Хіцай: «Подушки пахнуть рідною домівкою, у яку дуже хочеться повернутися».

Марина Макаровська. Вивезла з Луганська іграшки-обереги. © Світлана Корабльова

Марина Макаровська: «Іграшки — це подарунки від моїх подруг з дома. Вірю, що вони оберігають мене від лиха, тому вони завжди біля мого ліжка, не могла їх лишити».

Світлана Корабльова каже, що спершу робити експозицію зі свого фотопроєкту «пеRE:селенці» не планувала:

Світлана Корабльова, авторка фотопроєкту «пеRE:селенці». © Ігор Єфімов / Facebook

— Я просто хотіла людям зробити ці портрети. І я думала, може, у соцмережах якось розказати про нього. Але люди, коли фотографувалися, питали, де можна подивитися інших. І я зрозуміла, що це такий також елемент соціалізації, коли люди хочуть спілкуватись з такими самими людьми, як вони. І було вирішено зробити виставку, таку презентацію проєкту в Черкасах. Я її зробила. Люди прийшли, не тільки самі учасники, але ще й їх родини, друзі. Багато людей прийшло просто з цікавості подивитися. І я зрозуміла, що цей проєкт взагалі важливий. Пішли запрошення, щоб він поїхав до Дніпра, потім він поїхав до Івано-Франківська, до Львова, до Одеси. Зараз він подорожує вже майже без моєї участі. Я тільки даю згоду і передаю з рук в руки естафету цю.

Фотопроєкт: «Переселенці. Діти війни»

За словами мисткині, після фотовиставки «пеRE:селенці» в неї з'явилась ідея зробити ще один фотопроєкт про дітей переселенців:

— Я спілкувалася з дитиною, задавала їй питання. Наприклад, як вона бачить майбутнє України, які в неї зараз спогади про її дім? Я так намагалася дуже лагідно, щоб не травмувати, у позитивному ключі розмовляти. Під час розмови я дітей фотографувала і, на свій розсуд, найвдаліші та найцікавіші портрети роздрукувала... Діти також є частиною нашого майбутнього. Їм за п'ять років уже жити в цій державі, їм відбудовувати її, їм створювати наше майбутнє. І треба про них піклуватися, про їх психологічний стан, про їх соціалізацію і адаптацію. Треба думати про те, як їм приділити якомога більше уваги.