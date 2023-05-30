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Масований напад у кілька хвиль пережила столиця цієї ночі. З північного та південного напрямків запустили 31 БпЛА «Shahed-136/131». Силами ППО знищені 29 дронів-камікадзе. Більшість — на підступах до Києва та у самому місті.

Одна людина загинула, 11 осіб травмовані внаслідок падіння уламків «Шахеда» у Києві

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Внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва, — повідомляють у Київській міській військовій адміністрації. У Голосіївському — спалахнула пожежа на останніх двох поверхах житлового будинку.

Влучання уламків «Шахеда» в Голосіївському районі Києва, Україна, 30 травня 2023 р. © ДСНС України

За словами мера Києва Віталія Кличка, загинула одна жінка. Вона спостерігала за роботою ППО з балкона, коли сталося влучання у будинок. Міський голова, який вдень приїздив на місце інциденту, закликав жителів столиці не нехтувати правилами безпеки.

Він також повідомив, що четверо людей травмувалися. Пошуково-рятувальні роботи завершені. Почали розбирати аварійні елементи будинку. Вивозять із двору пошкоджені автівки мешканців.

Влучання уламків «Шахеда» в Голосіївському районі Києва, Україна, 30 травня 2023 р. © ДСНС України © ДСНС України

Влучання уламків «Шахеда» в Голосіївському районі Києва, Україна, 30 травня 2023 р. © REUTERS / VALENTYN OGIRENKO

Горів приватний будинок і в Дарницькому районі.

Також пошкоджені припарковані поруч автомобілі.

У Святошинському районі уламки впали на територію одного з підприємств. В Дніпровському — на зелену зону, а в Подільському — на нежитлову забудову. Окрім того, у Печерському районі деталі збитого «Шахеда» пошкодили автомобілі.

За оновленими даними Віталія Кличка, протягом ночі у Києві загалом поранення дістали 11 осіб. З них у лікарнях досі перебувають троє.

Поранений чоловік поруч із житловим будинком у Києві, у який влучили уламки збитого «Шахеда», Україна, 30 травня 2023 р. © ДСНС України

Постраждали також четверо жителів області. В одному із житлових комплексів внаслідок атаки люди зазнали осколкових поранень, травм голови й забоїв. Пошкоджені 17 житлових об’єктів, в тому числі квартири. Про це повідомляє начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

У Київській міській військовій адміністрації попереджають, що ймовірність нових повітряних атак залишається дуже високою.