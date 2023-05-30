Після скандалу про плагіат Міністр освіти Оксен Лісовий відмовився від наукового ступеня
Очільник Міносвіти став першим в Україні, хто скористався механізмом відмови від наукового ступеня. У березні довкола Оксена Лісового розгорівся скандал. З’ясувалося, що його дисертація може містити плагіат.
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Міністр освіти України Оксен Лісовий відмовився від ступеня кандидата наук. Про це він повідомив у соцмережах. За його словами, він став першим громадянином, який скористався механізмом добровільної відмови від наукового ступеня. «Триматися за формальні для себе статуси не збираюся. Набагато важливіші реальні справи та дії», — написав Лісовий.
Ексдиректора Малої академії наук Оксена Лісового призначили міністром освіти й науки 21 березня. За два дні до цього на сторінці «Українського руху пацифістів» у фейсбуці опублікували інформація про те, що дисертація Оксена Лісового містить плагіат.
Також на інтернет-ресурсі українських науковців «Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях» опублікували детальний аналіз дисертації міністра«Соціокультурна самоідентифікація особистості». Він захистив її у квітні 2012 року.
Після скандалу Міністр освіти заявив, що подав свою роботу на перевірку до Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО):
У разі виявлення будь-яких порушень нової культури академічної доброчесності, до формування якої від мене буде особлива увага, відмовлюся від ученого ступеня кандидата наук. Щойно отримаю висновок – публічно все оприлюдню
Механізм відмови від наукового ступеня Кабмін затвердив 19 травня. «Наступним кроком у становленні нової культури академічної доброчесності має стати відповідний закон, який наразі ще доопрацьовується», — повідомив Лісовий:
Наше завдання — розвивати, підтримувати та підсилювати прогресивну науку та людей, які нею займаються — відповідально та ефективно.