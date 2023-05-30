Я відчуваю, як формується українська нація, — посол ЄС в Україні

ЕКСКЛЮЗИВ

Понад 69 мільярдів євро виділив Києву з початку російської агресії Євросоюз. Про це в ексклюзивному інтерв'ю RFI сказав Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас. А ще розповів, як Брюссель визначає українські потреби і чи наближається Київ до членства в ЄС. Матті Маасікас очолює представництво ЄС з 2019 року, і за цей час, каже, став очевидцем формування української нації. Він визначив три головні якості українців, а потім... додав іще три.

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12:30 Матті Маасікас - Глава представництва ЄС в Україні © RFI

— Пане Посол, передусім дякую за цю можливість. І дозвольте розпочати з тієї надзвичайної допомоги, яку надає Європейський Союз Україні. Коли я був тут минулого разу, торік у грудні, і спілкувався з (заступником голови Представництва Євросоюзу в Україні. — Ред.) Ремі Дюфло, він сказав, що європейська підтримка Києву оцінювалася тоді в 24 мільярди євро. Як змінилася ця допомога Україні відтоді і які її головні напрямки?

— Якщо говорити про фінансову підтримку, матеріальну підтримку, то загалом з початку повномасштабної російської агресії вона сягнула 69 мільярдів євро. Сюди входить макрофінансова підтримка. І тільки цього року вона становить 18 мільярдів євро. Це покриває понад 40 відсотків дефіциту українського бюджету.

Військова підтримка — це 14 мільярдів євро від Євросоюзу, а також від країн-членів. А ще є гуманітарна підтримка та підтримка українців, які зараз перебувають в країнах ЄС. Це головні елементи саме матеріальної допомоги.

А ще є політичний фронт. І там найбільш важлива підтримка — це перспектива членства і запрошення приєднатися до Євросоюзу, коли будуть дотримані всі умови.

— Європейські лідери і керівники Євросоюзу кажуть, що підтримка Україні триватиме стільки, скільки буде потрібно. Як Євросоюз визначає це «потрібно» і від чого залежить європейська допомога?

Саміт Україна — ЄС. Київ, 3 лютого 2023 © AP

— Тут є два напрями. Найголовніший — це потреби України, про які нам розповідає українська влада. А також, звісно, наші власні оцінки. І вони не відрізняються (від оцінок української влади. — Ред.). Тут все доволі прямо й однозначно.

Я пам’ятаю, як торік у вересні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн була тут і президент Зеленський пояснив їй, що дефіцит українського бюджету на 2023 рік буде приблизно 3,5 мільярда. І запитав, чи може Євросоюз покрити 1,5 мільярда. Щомісяця. І саме це сталося.

Ось як це працює: ми отримуємо запити від України і аналізуємо їх — і ці оцінки збігаються.

— Майже рік тому Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. І разом із ним — список рекомендацій для реалізації. У червні Єврокомісія підготує попередній внутрішній звіт про те, наскільки успішна Україна в їх реалізації. Які ваші очікування від цього звіту і коли можуть початися офіційні переговори про вступ України до Євросоюзу?

— Справді, ми надали Україні статус кандидата. І Євросоюз визначив сім сфер, у яких, як ми очікуємо, Україна проведе певну роботу. І ця робота йде.

Одне з див українського спротиву полягає в тому, що українська демократія працює і українська влада працює. Парламент засідає, закони ухвалюються.

В середині червня Єврокомісія надасть попередній огляд того, як Україна запроваджує 7 рекомендацій ЄС © European Council

У середині червня Єврокомісія надасть країнам-членам перший попередній огляд того, як йде робота над цими сімома рекомендаціями.

Є прогрес. Якась робота ще попереду, певні закони ще належить ухвалити. Потім Європейська комісія оцінить цю роботу і восени, можливо, запропонує нові кроки.

Чому я кажу «запропонує»? Тому що в питаннях, які стосуються розширення, усі рішення в ЄС ухвалюють одноголосно країни-члени.

Так, Єврокомісія дуже близько працює і з українським урядом, і з Венеційською комісією. Комісія оцінює, аналізує процес, а потім надає свій звіт. Зараз йдеться про попередній звіт. Але в жовтні це буде понад 100 сторінок про Україну, а також про інші країни, які претендують на вступ. І ці висновки лягають в основу пропозицій для країн членів, і вже країни-члени ухвалюють рішення.

— Наскільки єдиний Європейський Союз в питанні європейської перспективи України зараз, через майже рік після того, як надав нам статус кандидата?

— Ми чудово знаємо, на чому ґрунтується європейська підтримка України. Вона базується на тій оцінці, що ситуація зараз дуже складна.

В Європі одна ядерна держава нападає на сусідню країну без жодного виправдання та провокацій. Через понад рік війни близько трьох чвертей європейців — близько 75% громадян ЄС підтримують те, щоб їхні країни та весь Євросоюз допомагав Україні. Це фантастика. Це сильна демократична підтримка.

75% громадян ЄС підтримують те, щоб їхні країни та весь Євросоюз допомагав Україні © AP / Efrem Lukatsky

Усі рішення щодо розширення та в галузі спільної безпекової політики ухвалюються консенсусом країн членів, одноголосно. І всі рішення, які вже ухвалені, були також ухвалені консенсусом. І це ще одна відповідь на одне з попередніх питань про стабільність підтримки. Вона нікуди не зникла.

Звісно, я не можу передбачити якісь дискусії в майбутньому і якісь майбутні рішення. Але все це засновано на спільній оцінці ситуації та величезній симпатії до України.

— Ви служите послом ЄС в Україні з 2019 року. Отже, ви знаєте українців до повномасштабного вторгнення і вже після. Що головне змінилося в українцях за цей рік?

— Річ, яка мене геть не здивувала, — готовність українців протистояти агресору. І робити це відчайдушно. Власне, як і відбувається. Це мене геть не здивувало, адже війна проти вас триває з 2014. Я швидко усвідомив, як високо українці цінують свою свободу та незалежність, свою національну ідентичність.

Що змінилося з початку повномасштабної війни — це те, що українці стали ще більш впевнені у своїй державі, стали більше довіряти владі. Ви знаєте, що до початку повномасштабної війни українці не так довіряли державним інституціям. Це змінилося. І це чудово. Це дуже гарна основа для того, щоб почати відбудову країни після перемоги. Певно, це найбільша зміна, свідком якої я став за 4 роки своєї каденції в Україні. І дуже важливо зберегти цю єдність і цю довіру після перемоги.

— Якщо або коли ви вирішите писати мемуари про вашу дипломатичну службу, що в цих мемуарах ви напишете про Україну і як визначите якості українців?

"Я побачив і навіть відчув буквально на дотик те, як формується нація" - Посол Маасікас © RFI

— Стійкість, бадьорість, енергія молодості. Якщо ви попросите мене назвати три головні риси українців — ось вони.

Ще додав би креативність та гнучкість. А ще — це фантастичне прагнення того, що управляти всім повинна громада. Це ще з часів козаччини, правда?

Ви звикли врядувати самі і хочете це робити. І цим, до речі, пояснюється те, що в вас дуже сильне громадянське суспільство.

Я та всі, хто живуть в Україні останні роки, особливо цей останній рік, побачили і навіть відчули буквально на дотик те, як формується нація. І це щось дуже-дуже сильне, це те, чого ніхто з нас ніколи не забуде.