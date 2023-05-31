Дрони та ракети: як Росія в умовах санкцій примудряється відновлювати збройні арсенали

Ракетно-дроновий терор

Від початку травня Україна пережила сімнадцять потужних атак ракетами та дронами. Це найбільша хвиля повітряної агресії від початку повномасштабного вторгнення. Що стоїть за цими ударами і звідки в Росії стільки зброї та грошей, щоб її купувати?

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Травень позначився численними атаками росіян: майже щодоби вони випускають по Україні десятки дронів-камікадзе та ракет. У ніч проти 30 травня окупанти запустили 31 «Шахед», уночі проти 29 травня — до 40 крилатих ракет та 35 ударних дронів, уже вдень — ще 11 «Іскандерів», а в ніч на 28 травня Україна пережила найбільш масовану за весь час атаку дронів-камікадзе — їх було 54. І більшість із них летіли на Київ.

«Це — елемент шантажу»

Одна з найпоширеніших версій того, що відбувається — росіяни намагаються вирахувати місця розташування «Патріотів». Проте, вважає військовий експерт, полковник запасу Роман Світан, це точкове і не головне завдання. А основних завдань насправді два, і перше — завадити контрнаступові ЗСУ.

Наслідки російської атаки на Київ 30 травня 2023 © via REUTERS / ДСНС

— Поле бою в нас — уся Україна, — наголошує Роман Світан. — До того ж останнім часом іде підготовка до наступу, тож росіяни намагаються йому завадити. І, зрозуміло, працюють вони по всій території країни, там, де помічають якісь переміщення або базування українських військових.

Російська армія прагне хоча б призупинити переміщення українських зенітно-ракетних комплексів із глибини України до лінії фронту — таким чином їхній авіації буде значно легше працювати. І хоча зупинити таким ЗСУ не вдасться, настільки потужні атаки не проходять безслідно. Зокрема, військові повідомили, що російські ракети влучили по аеродрому в Старокостянтинові та пошкодили кілька літаків.

Друге завдання цих атак — тиск на українське суспільство. Росіяни вважають, що, тероризуючи щоночі українців, вони змусять владу прийняти капітуляційні умови, які наразі активно просувають за допомогою різних публічних осіб, від Сі Цзіньпіна до Папи Римського. «Це — елемент шантажу, тероризм рівня геноциду», — наголошує експерт.

Знайти, де саме розташовується «Патріот», та знищити його, росіяни теж хотіли б і навіть намагаються, зазначає Роман Світан. Як пояснює експерт, атакуючи «Шахедами» в ніч на 29 травня, вони намагалися вирахувати точки пуску ракет ППО, а вже потім, удень, відправили по них «Іскандери»:

— Було випущено 11 балістичних ракет, а «Патріот» якраз має 11 переміщуваних механізмів. Тобто 11 цілей і 11 ракет. Але всі вони були збиті. «Іскандери» дуже легко збиваються «Патріотами».

Збита 29 травня російська ракета в Києві © REUTERS / VALENTYN OGIRENKO

Чи закінчаться в Росії ракети?

Ми часто чуємо, що РФ не вистачає ракет та іншої зброї, що вона от-от закінчиться. Зокрема, завдяки потужним санкціям, які запровадили і надалі запроваджують проти країни-агресорки наші партнери. Проте весь травень ворог демонструє, що зброї має достатньо. А отже, є і гроші для її створення та закупівлі.

Як пояснює Анатолій Амелін, директор економічних програм Українського інституту майбутнього:

— Головна мета санкцій — це економічно обмежити можливості Росії продовжувати військову кампанію. А друга мета — обмежити можливості Росії створювати сучасні типи озброєнь. Санкції почали діяти, проте їх усе ще недостатньо.

Як зауважує експерт, Росія навчилася обходити обмеження. І робить вона це за допомогою ОАЕ, Туреччини, Узбекистану, Казахстану, Грузії та, звісно, Ірану. Через ці країни Москва отримує заборонену продукцію, зокрема компоненти для створення зброї, яку потім використовує проти України.

Чинних санкцій недостатньо, впевнений Анатолій Амелін, тож їх конче потрібно посилювати, зокрема, остаточно відключивши Росію від платіжної системи СВІФТ та запровадивши повне ембарго на купівлю в країни-терористки будь-яких енергоресурсів:

— Важливий момент: введення санкцій проти країн, які допомагають РФ їх обходити. Отже, Росія має потрапити в максимальну ізоляцію — як економічну, так і технологічну.

Проте, як зазначає Роман Світан, у країни, яка сама виробляє ракети, вони просто так не закінчаться:

— Закінчилися ракети на складах. Вони фактично працюють «із коліс»: скільки зробили за кілька тижнів, стільки і випустили. Але ракети в них завжди будуть. Доки ми не знищимо заводи, на яких вони збирають ці ракети.

Бійці ДСНС ліквідують наслідки атаки росіян по Києву 28 травня © via REUTERS / ДСНС

Щодо «Шахедів», які росіяни не жаліють, то це вочевидь нова іранська партія. Тегеран надсилав і надсилає Москві дрони-камікадзе. Такі дії свідчать, що Іран фактично вже вступив у війну на боці РФ і, можливо, лишень «Шахедами» не обмежиться.

— Тут лише питання ціни: яку ціну готова заплатити Росія Ірану за передачу ракет та яку ціну готовий заплатити за це сам Іран? Адже наші партнери в такому випадку просто «викинуть» іранців зі світової економіки. І тому ракети Росії поки не надходять.

Натомість Анатолій Амелін вважає, що Ірану, який уже понад 20 років перебуває під санкціям, насправді немає чого боятися. І єдине, що його зупиняє від постачання більш потужної зброї, це острах послабити власну обороноспроможність. Оскільки не варто забувати, що Іран ще й конфліктує з країнами, які його оточують.

Водночас варто розуміти, зауважує Роман Світан, що насправді РФ не так сильно потребує саме балістичних ракет від Ірану, оскільки має власні. До того ж ракети — надто дороге задоволення, якого росіяни зараз не можуть собі дозволити. Натомість їм набагато важливіше отримувати відносно дешеві «Шахеди», які насправді працюють доволі ефективно. Тож наразі співпраця країн у плані безпосереднього постачання зброї може цим і обмежитися.

Момент збиття ракети над Києвом 29 травня 2023 © REUTERS / GLEB GARANICH

Чи продовжаться атаки? Роман Світан упевнений, що з початком українського контрнаступу вони точно послабляться, хоча й не припиняться зовсім. Причина проста — війська РФ будуть відбивати атаки ЗСУ.

А тим часом Україна має працювати із міжнародними партнерами щодо посилення санкційного тиску на Росію. На блискавичний результат не варто розраховувати, зауважує Анатолій Амелін, адже рішення ухвалюють політики, а вони спираються в цьому на думку власного електорату та стан економіки. До того ж частина країн залежить від ресурсів, які постачає Росія. І якщо Захід не буде надалі вагатися із санкціями, то подальший прогноз економіки та технологічного сектору країни-агресорки більш ніж песимістичний.