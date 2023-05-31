Навіщо Росії оголошувати в розшук верхівку українського командування

МІСІЯ НЕЗДІЙСНЕННА

У день атаки безпілотників на Москву та область МВС РФ вирішили оголосити в «розшук» головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ Олександра Сирського та генерал-лейтенанта Сергія Наєва. А вже наступного дня, 31 травня — колишніх міністрів оборони України Степана Полторака та Валерія Гелетея, а також колишнього начальника Генштабу Віктора Муженка.

В РФ оголосили в розшук Валерія Залужного, Олександра Сирського та Сергія Наєва, 30 травня 2023 року.

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Інформацію про розшук розповсюдили російські ЗМІ, покликаючись на дані із сайту російського МВС. Згідно з ними, Залужного, Сирського та Наєва розшукують за статтею КК, проте не вказано за якою саме.

МВС РФ оголосили в розшук Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, 30 травня 2023 року © сайт МВС РФ / скрін

МВС РФ оголосило в розшук командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, 30 травня 2023 року. © сайт МВС РФ / скрін

МВС РФ оголосило в розшук генерал-лейтенанта Сергія Наєва, 30 травня 2023 року. © сайт МВС РФ / скрін

МВС РФ оголосило в розшук генерал-лейтенанта Сергія Наєва, 30 травня 2023 року. © сайт МВС РФ / скрін

Що цікаво, у травні російські пропагандисти розганяли фейк про те, що Залужний начебто загинув внаслідок ракетного удару по командному пункту в районі села Посад-Покровське під Херсоном. Згодом російська пропаганда змінила версію — розповідаючи, що Головнокомандувач ЗСУ нібито дістав травму голови та множинні осколкові поранення і тепер не може виконувати свої обов’язки.

Інформацію про зникнення Залужного спростував полковник Генштабу ЗСУ Анатолій Штефан, виклавши декілька відео з українським головкомом. А 26 травня Валерій Залужний брав участь у церемонії передачі до корабельно-катерного складу Військово-морських сил ЗСУ броньованого артилерійського катера «Буча».

Валерій Залужний бере участь у церемоній передачі катера "Буча" Військово-морським силам України, 26 травня 2023 року. © Армія inform

Та не лише командувачів ЗСУ шукають окупанти, ще декілька тижнів тому, МВС РФ оголосило в розшук прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана. Саме він у березні видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової, яких підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих районів України в Росію.

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МВС РФ оголосило у розшук прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, 19 травня 2023 року. © сайт МВС РФ / скрін

А 21 квітня суд РФ вирішив «заочно заарештувати» начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Очільник ГУР сказав, що йому приємно — вважає це гарною оцінкою його роботи.

Місія нездійсненна

В Україні відреагували на новину про розшук українських генералів. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вважає, що такими діями росіяни намагаються, по-перше, нівелювати статус України як жертви міжнародного злочину агресії та формально урівняти їхні злочинні дії з українськими оборонними. А по-друге, здійснити психологічний тиск та деморалізувати військових ЗСУ.

Ніякого значення оголошення в розшук українських генералів не має, — сказав у коментарі RFI військовий журналіст Сергій Ауслендер. Російські силовики, як «ретельні» виконавці, які хочуть сподобатися начальству, демонструють бурхливу діяльність:

— А чим ще зайнятись? А давайте Залужного в розшук оголосимо, і Сирського заразом, усіх у розшук оголосимо. Тут ще питання, наскільки це все є легітимним, у тому сенсі, що як ми можемо оголошувати в розшук когось, хто перебуває на території іншої держави, з якою ми воюємо. Але там ніхто не морочиться відповідністю рішень їхнім же законам. Це якби Радянський Союз оголосив у всесоюзний розшук Гітлера під час війни, це було б смішно.

Те, що Залужний не реагує на подібні повідомлення, Ауслендер вважає очевидним, адже Головнокомандувач ЗСУ готується до контрнаступу:

— Він може тільки посміятися над цим. У нього контрнаступ на носі, йому потрібно готувати війська. Залужний може і з’явиться до якогось райвідділу, але тільки на танку. Їхній розшук — це нісенітниця, з таким же успіхом вони могли оголосити в розшук Байдена або Макрона.

Українці також посміялися з новини про розшук українських командувачів ЗСУ, опублікувавши купу мемів із цього приводу.

Реакція українців на розшук Валерія Залужного в Росії © фото з соцмереж

Реакція українців на розшук Валерія Залужного та Олександра Сирського в Росії. © Канал 24

Реакція українців на розшук Валерія Залужного в Росії. © фото з соцмереж

Реакція українців на розшук Валерія Залужного в Росії. © телеграм / Олексій Голобуцький

Реакція українців на розшук Валерія Залужного в Росії © телеграм / Мемаграм

А полковник ЗСУ Анатолій Штефан пожартував, що це наче через його відео-викриття російського фейку, в РФ вирішили оголосити головнокомандувача ЗСУ у розшук. Полковник написав, що Залужного шукати не треба, він сам приїде на танку «Абрамс», та опублікував відео з інтерв'ю генерала ведучій Яніні Соколовій, де він розповідає, що не проти проїхатися на танку по Червоній площі у Москві.