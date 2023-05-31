Ситуація з електроенергією в Україні влітку може бути напруженою — голова «Укренерго»

Непроста ситуація в енергетиці

Улітку ситуація в Україні з точки зору балансу електроенергії може бути напруженою, але «Укренерго» зробить усе можливе, аби не допустити вимкнень чи навіть блекаутів.

Київ під час блекаутів у грудні 2022 року

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Вимкнення електроенергії влітку цілком можливі, розповів в інтерв'ю Радіо Свобода голова правління Національної енергетичної компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький, адже цьогоріч система витримує потрійні навантаження:

«Воно пов’язане з тим, що електростанції та підстанції треба відновлювати після обстрілів та посилити захист інших енергетичних об’єктів до зими. Наразі цим займається не тільки “Укренерго”, а й інші енергетичні компанії».

Водночас Кудрицький наголосив, що хоча ситуація з точки зору балансування електроенергії і буде напруженою, «Укренерго» робитиме все можливе, аби уникнути блекаутів.

Якщо енергії не вистачатиме, її імпортуватимуть із Європи. Також можуть увімкнути додаткові генерувальні потужності, зокрема, ті, які використовують природний газ. Тож невідворотних відключень «Укренерго» все ж сподівається уникнути.

Для того, аби мінімізувати можливість відключень, необхідно відремонтувати якомога більше українських електростанцій, зауважує Володимир Кудрицький, а також — підготувати мережі до зими.

Для цього потрібно акумулювати певний фінансовий ресурс, який складається із коштів, які сплачують громадяни за електроенергію, та з фінансової допомоги від західних партнерів.