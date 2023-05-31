Із 24 лютого 2022 року кожен день в Україні став Днем захисту дітей — Зеленський

Врятувати дитинство

Тільки справедлива перемога України може дати відновлення та реалізацію всіх прав дітей. Про це президент України сказав під час виступу на конференції до Міжнародного дня захисту дітей «UА: Війна. Недоспівана колискова».

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Володимир Зеленський нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло щонайменше 483 дитини:

«Росія вбила — і саме тому такі формулювання будуть у мене — Росія вбила 483 дитини щонайменше. Вбила. Це не те, що можна назвати словами “вони стали жертвами російської агресії” чи “вони загинули внаслідок збройного конфлікту”».

Ця конференція має дати старт низці важливих міжнародних заходів © Офіс Президента України

Він додав, що російська армія зруйнувала мільйони осель, більше ніж 1,3 тисячі шкіл і тисячу медичних закладів. А тисячі дітей були депортовані — і наразі невідомо, скільки саме маленьких громадян України викрала Росія. Проте, як наголосив президент, держава докладає максимум зусиль, аби повернути всіх їх додому.

Ми захищаємо дітей. Усіх наших дітей. З 24 лютого для нас День захисту дітей — це кожен день.

Сьогодні, як зауважив Зеленський, Україна бореться не лише за себе, а й за Європу та весь світ.

І для того, аби Україна могла захиститися, їй потрібна відповідна підтримка від західних партнерів, каже президент. Насамперед ідеться про озброєння, техніку, ППО, а також — про відповідний тиск на державу-агресорку:

«І все це не просто дає перевагу на полі бою і не просто прискорює суто воєнну перемогу, це наближає перемогу цивілізації, повернення нормального життя, європейського життя, життя незалежної держави із забезпеченням всіх прав людини та всіх прав наших українських дітей».

Конференці до Міжнародного дня захисту дітей «UА: Війна. Недоспівана колискова» © Офіс Президента України

Також Володимир Зеленський розповів, що в Україні розпочав роботу Центр порятунку та захисту українських дітей, на базі якого для повернення на батьківщину вивезених РФ дітей свої зусилля об’єднають влада, закордонні уряди та міжнародні організації.

«Ми відбудуємо все, що зруйнували російські окупанти. Ми зробимо все, щоб кожна українська дитина змогла повернутися додому, в Україну, у своє місто, свій двір, у свій дім, свою кімнату, своє ліжко, у своє дитинство. Повернутись у нормальне життя, де не буде війни», — підсумував президент.