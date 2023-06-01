ДІТИ ВІЙНИ

Вони у безпеці, але все пам’ятають, — розповідає психолог Олександра Волохова, яка працює з дітьми у Львові. Усі вони — сироти, яких вдалося евакуювати зі східних областей України. До війни більшість з них мали батьків та домівку. Повномасштабне вторгнення РФ зламало їхню реальність, але не життя.

Без батьків та домівки: нове життя сиріт з Донбасу

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Оля та Андрій

Евакуація Олі та Андрія Хінкіних з Торська після смерті їхнього тата © Нацполіція України

Двоє дітлахів примружилися, щоб розгледіти бодай щось крізь густий їдкий дим. За мить до цього їхній маленький будинок у Донецькій області сколихнуло від гучного вибуху. 10-річна Оля та її 9-річний брат Андрій Хінкіни почали кликати тата. У повітрі повисла дзвінка тиша.

Щойно почався обстріл, дітлахи зробили усе як їх вчили — кинулися до бомбосховища. Коли звуки вибухів вщухли й розвіявся дим, Оля та Андрій знайшли свого батька на ґанку — нерухомого та закривавленого після влучного російського снаряда.

«Тата вбили о сьомій ранку», — розповідає Андрій, який зараз живе у безпечнішому Львові.

Ці діти стали частиною покоління, чиї життя перевернула війна. Постійні обстріли та бомбардування на тлі повномасштабного вторгнення Росії полишили їх без домівок та батьків.

Сотні дітей були вбиті. А ті, хто вижив, травмовані психологічно. Шрами війни супроводжуватимуть їх у підлітковому та дорослому віці.

«Навіть якщо діти втекли у безпечніший регіон, це не означає, що вони забули все, що з ними сталося», — каже психолог Олександра Волохова, яка працює з дітьми, що врятувалися від насильства.

Офіційні цифри

За даними Генеральної прокуратури України, загинули щонайменше 483 дитини, близько 1000 — поранені. © AP / Daniel Cole

За даними Генеральної прокуратури, від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули щонайменше 483 дитини, близько 1000 — поранені.

Водночас у Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) стверджують, що приблизно 1,5 мільйона українських дітей перебувають у групі ризику розвитку депресії, тривоги, посттравматичного стресового розладу та інших проблем психічного здоров’я з потенційно тривалими наслідками.

Майже 1,5 тисячі українських дітей залишилися сиротами, повідомили у Національній соціальній сервісній службі.

Евакуація дітей у Донецькій області, архівна світлина © AP / Evgeniy Maloletka

Найбільше жертв серед дітей — у Донецькій області. За даними українських чиновників, тут, в епіцентрі активних бойових дій, загинули чи були поранені 462 дитини.

Ця цифра не включає втрати в Маріуполі Донецької області. Наразі Київ не може відстежити реальні цифри у місті, тимчасово окупованому Росією.

Життя триває

9-річний Андрій Хінкін з села Торське, що у Донецькій області © Нацполіція України

До того як їх розлучила війна, родина Хінкіних жила в селі Торське, яке сьогодні знаходиться всього за 35 кілометрів від лінії фронту.

Після смерті тата торік у жовтні діти залишилися сиротами. Їхньої мами нестало за кілька років до війни.

Поліцейські та волонтери евакуйовували Олю та Андрія до Закарпатської області. Там ними опікувалися державні соціальні служби та українська благодійна організація «СОС Дитячі Містечка», яка надала житло та психологічну підтримку.

Історія стала відомою в Торському та його околицях після того, як поліція оприлюднила відео евакуації дітей. На тих кадрах тіло їхнього 51-річного батька виносять із сімейного дому.

«Ми знали це село. Ми знали, де вони живуть. Ми знали цих людей», — розповідає 52-річна Ніна Полякова з сусіднього Лимана.

Торік жінка переїхала з Донбаса до Львова, але продовжувала стежити за новинами з рідного краю. Невдовзі, у відносно спокійному місті, її 16-річний прийомний син раптово помер від хвороби серця.

У Ніни також є 16-річна дочка, яку вони з чоловіком усиновили у 2016 році. Дівчинка родом з окупованої Горлівки, де бойові дії почалися задовго до повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Ніна Полякова з всиновленим Андрієм Хінкіним © AP / Vasilisa Stepanenko

Одного дня Ніні зателефонували з місцевого центру підтримки дітей, щоб запитати, чи не бажає вона зустрітися з Олею та Андрієм. Невдовзі жінка вирішила прийняти обох дітей до своєї родини.

«У нашій сім’ї сталося горе, але нас звела доля», — сказала Полякова. «Зараз багато дітей залишилися самі, без батьків. Вони потребують турботи й любові. Вони прагнуть, щоб їх обійняли і втішили».

Допомога дітям

Діти відвідують заняття з групової терапії в реабілітаційному таборі для дітей та їхніх матерів, постраждалих від війни, поблизу Львова, Україна, 3 травня 2023 р. © AP / Vasilisa Stepanenko

В Україні працюють безліч організацій, які допомагають найменшим громадянам подолати травму війни. Від початку повномасштабного вторгнення, фонд «Голоси дітей» обробив близько 700 заявок від батьків, які помітили зміни у поведінці своїх малюків: апатію, агресію та тривогу, чутливість до гучних звуків та антисоціальні звички.

«Психіка дитини є пластичнішою, ніж у дорослих, і за умови своєчасної та якісної підтримки, ми розуміємо, що дитина легше переживає будь-які травматичні події», — зазначила керівниця фонду Олена Розвадовська.

За словами Ніни Полякової, Олі та Андрію було важко оговтатися після усього того часу, який вони провели так близько до лінії бойових дій.

Ніна Полякова розмовляє зі своєю прийомною дочкою Ольгою Хінкіною в таборі для дітей та їхніх матерів, які постраждали від війни, поблизу Львова, Україна, 3 травня 2023 р. © AP / Hanna Arhirova

«Вони були дуже налякані», — сказала вона. Ольга плакала і обіймала її кожного разу, коли чула сирени повітряної тривоги. Андрій був відносно спокійним вдень, але починав кричати серед ночі.

Благодійна організація «Щире серце» від початку повномасштабного вторгнення, облаштувала короткострокові табори для реабілітації дітей та їхніх. Вони допомогли понад 8 тисячам осіб.

Полякова записала туди усіх трьох прийомних дітей. Вона хотіла допомогти їм згадати, що таке дитинство, яке вони втратили через війну.

У таборі вони грали та спілкувалися з іншими дітлахами, які пережили подібний досвід. Тут багато малечі з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Серед них багато тих, хто пережив обстріли та втрату батьків.

У таборі діти відвідують заняття, що покликані допомогти їм висловити емоції. Це, зокрема, танці та малювання.

Ольга Хінкіна відвідує заняття з малювання в таборі для дітей та їхніх матерів, які постраждали від війни, поблизу Львова, Україна, 3 травня 2023 р. © AP / Hanna Arhirova

Дітям роздали білі футболки та просили зобразити свої почуття за допомогою малюнків. Більшість потягнулася до синьо-жовтих фарб, які символізують український прапор. Ольга Хінкіна розмалювала ними серце.

«Діти зображають те, що лежить на поверхні», — каже Розвадовська. «Вони ростуть в атмосфері кольорів нашого прапора, щоденних оновлень з передової, гордості за армію, яка продовжує стояти».

Хлопчик розмальовує футболку в реабілітаційному таборі для дітей та їхніх матерів, які постраждали від війни, поблизу Львова, Україна, 3 травня 2023 р. © AP / Hanna Arhirova

Одужання для дітей цілком досяжне, додала вона. Вони можуть стати сильнішими, тому що вижили.

«У них є досвід, який допоміг їм вижити, — стверджує керівниця фонду. «Можливо, це навіть зробило їх стійкішими та здатними швидше адаптовуватися».

Коли Андрій Хінкін розповідає про свій рідний край, він не згадує ані бомби, ані дим, ані гучні вибухи. Він описує, яке гарне його рідне село.

Коли питаєш у нього про мрії на майбутнє, хлопчик сором’язливо відповідає: «Я хочу вирости».