В КМДА проводять обшуки через закриті укриття під час російської атаки

СЛУЖБОВА НЕДБАЛІСТЬ

Київська міська прокуратура та поліція проводять обшуки у Київській міській адміністрації у зв’язку з заявами мешканців про закрите укриття під час нічної атаки росіян, у результаті чого загинули 3 людей.

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«Наразі тривають слідчі дії у КМДА. Зокрема, обшуки проходять у Департаменті муніципальної безпеки та охорони здоров‘я», — повідомила речниця відомства Надія Максимець, передає УП.

Раніше правоохоронці провели обшуки у медзакладі, де під час тривоги і обстрілів було закрите бомбосховище, а також у будівлі Деснянської РДА. За статтею «Службова недбалість, яка призвела до тяжких наслідків» поліція вже відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня, Росія здійснила чергову атаку на Київ з використанням балістичних і крилатих ракет Іскандер. Уламки впали у трьох районах столиці, загинуло троє людей, серед них дитина, також є постраждалі.