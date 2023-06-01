В Україні прогнозують дефіцит електроенергії: чи чекати відключень світла влітку

ЗНОВУ БЛЕКАУТ?

Улітку Україна знову може зіткнутися з дефіцитом електроенергії та віяловими відключеннями. Це пов’язано з проведенням складних ремонтних робіт на атомних, тепло- та гідроелектростанціях, які були пошкоджені російськими ракетними обстрілами. Проте енергетики запевняють, що робитимуть усе можливе, щоб уникнути відключення світла для споживачів.

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Потрійні навантаження

Про ймовірність вимкнення електроенергії влітку розповів голова правління Національної енергетичної компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький. За його словами, цьогоріч система витримує потрійні навантаження:

— Воно пов’язане з тим, що електростанції та підстанції треба відновлювати після обстрілів та посилити захист інших енергетичних об’єктів до зими. Наразі цим займається не тільки «Укренерго», а й інші енергетичні компанії.

Як пояснює експерт з енергетики Юрій Корольчук, наразі тієї кількості електроенергії, яка виробляється в Україні, цілком достатньо для покриття внутрішніх потреб. Проте, за його словами, через ремонтні роботи дефіциту потужностей влітку навряд чи вдасться уникнути:

— Усе через те, що на ремонт планується вивести чотири з дев’яти працюючих блоки АЕС. І хоча процес буде поступовим, у будь-якому випадку — це мінус генерація виробництва електроенергії.

В Україні ремонтуватимуть чотири з дев'яти енергоблоків українських АЕС, які працюють зараз © Енергоатом

Щоби перекрити дефіцит у літній період, каже Корольчук, збільшити виробничі потужності мають теплові електростанції, але в них недостатньо вугілля:

— Щоби покрити потреби в електроенергії, ТЕС необхідно спалювати багато вугілля. Відповідно, їм потрібно буде нарощувати запаси, щоби бути підготовленими до зими. Річ у тім, що вони видобувають вугілля недалеко від зони бойових дій на Донбасі, що ускладнює логістику. Їм дуже складно буде накопичити потрібну кількість палива, тому вони і не поспішають палити наявні запаси.

Ще одна проблема полягає в тому, наголошує експерт, що внаслідок ракетних ударів суттєво пошкоджені або знищені підстанції, які відповідають за видачу електроенергії:

— Тобто об’єкти, які виробляють електроенергію, зазнали мінімальних пошкоджень. Але є проблеми з підстанціями, які видають електроенергію. Так, на них проводилися оперативні ремонти і взимку, й ось весною, але це не капітальний ремонт. А це дуже складний процес, який може тривати роками.

Одна з трансформаторних підстанцій, зруйнованих ракетним обстрілом © «Укренерго»

Проте директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає ризик блекауту перебільшеним:

— Споживання електроенергії влітку значно нижче, у порівнянні із зимовим періодом. Плюс наша промисловість зараз працює не на повну потужність, оскільки багато великих підприємств, як «Азовсталь», Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча та багато інших, просто знищені. Ще деякий відсоток підприємств закрилися через економічну кризу. Тому споживання промисловістю зараз мінімальне.

Імпорт електроенергії з ЄС

За словами Омельченка, навіть той дефіцит, який виникає в ранкові чи вечірні пікові години, коли люди найбільше споживають електроенергії, компенсують імпортом зі Словаччини та Румунії на рівні 1 ГВт. Цього достатньо для поповнення наших потреб.

Однак Корольчук вказує на те, імпорт не покриє потреби в додаткових потужностях для всієї України, якщо буде значний дефіцит:

— Імпорт зі Словаччини та Румунії може закрити потреби тільки західного регіону. Електроенергія — це не газ, його по трубі не проженеш. Ви можете точково закрити потреби електроенергії на Заході Україні, але якщо дефіцит буде в центральній, східній чи південній частині, то він там і залишиться. І споживачів усе одно доведеться відключати від електроенергії. До того ж ми не знаємо, яка буде ситуація в цих країнах. Може, у них теж буде дефіцит і вони нам не зможуть постачати електрику. Дуже самонадіяно сподіватись, що імпорт нас врятує.

Перекрити дефіцит електроенергії в Україні хочуть за рахунок імпорту з країн ЄС. © Укренерго

Чи чекати відключень

На думку Корольчука, на рівень споживання електроенергії впливатимуть погодні умови:

— Якщо літо буде спекотним, на повну потужність почнуть працювати холодильні системи та системи кондиціонування на підприємствах. Звісно, населення також активніше буде вмикати кондиціонери у пікові години. Тому без допомоги ТЕС, дефіцит буде становити близько 1,5 ГВт. У такому випадку ймовірні відключення світла протягом двох-трьох годин на день, десь два чи три дні на тиждень. Якщо літо буде прохолодним, дефіцит може бути мінімальним, десь до 500 МВт. Тоді відключень може взагалі не бути. Тому подивимося, яким буде літо. Але якщо температури будуть високими, я думаю, що ми побачимо відключення, адже я сумніваюся, що ТЕС включаться в роботу.

Омельченко заспокоює, що повторення ситуації, яка була взимку, не буде. Хоча самі відключення можливі, адже енергосистема перебуває в аварійному стані після обстрілів:

— Саме через це можуть виникати певні збої. Але ймовірність масових відключень на довгий час є невисокою впродовж літнього сезону.

Блекаут в Києві, листопад 2022 року. © AP / Andrew Kravchenko

Звісно, експерти вказують на те, що на стабільність енергосистеми в Україні може вплинути поновлення ракетних обстрілів із боку Росії. І до цього треба готуватись, каже директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко:

— Нам необхідно забезпечити аварійний запас обладнання. Треба працювати над захистом об’єктів критичної інфраструктури — насамперед підстанцій із великими автотрансформаторами. Треба споруджувати навколо них якісь бетонні споруди, які би могли захистити об’єкти хоча б від удару дронами. Ще один момент — це відсутність коштів в енергетичних компаніях, без яких неможливо купити достатньо палива, обладнання, проводити ремонтні роботи та інше. Це питання також треба вирішувати.