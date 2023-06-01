«Домашнє завдання»: як Україна виконує 7 пунктів на шляху до ЄС

Літня сесія

1 березня 2022 року Україна подала заявку на членство в ЄС, а 23 червня отримала статус кандидата в члени та «дорожню карту» із 7 пунктів. Уже цього місяцяЄврокомісія має оцінити прогрес України у реформах, потрібних для початку переговорів про членство у ЄС.

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Ставлення до України як майбутнього члена ЄС змінилось після початку повномасштабного вторгнення РФ. За словами голови Українського центру безпеки та співпраці Сергія Кузана, сьогодні Україна стала не тільки донором людського капіталу в країни Європи, а й гарантом безпеки:

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Президент України Володимир Зеленський © NV

— Сьогодні, під час російської агресії, на першому місці не бюрократичний фактор, а саме безпековий. І от гарантією цієї безпеки і є входження України в європейське співтовариство. Стара та Східна Європи і Україна можуть об'єднати свої потенціали, щоб більше не було війни. Як це було після завершення Другої світової війни, коли 9 травня 1950 року Європейське співтовариство вугілля та сталі поєднало економічно та політично європейські країни, щоб закріпити мир. Ситуація зараз дуже схожа.

За словами Кузана, ухвалюючи рішення, ЄС вже не буде таким прискіпливим до формальностей. А втім, для старту переговорів про інтеграцію в ЄС Україна має виконати дорожню карту.

У колегії експертів «Кандидат Chek» проводять незалежний моніторинг того, як Україна виконує домашню роботу від Єврокомісії. Уже провели чотири таких перевірки й оцінили виконання кожного пункту від 1 до 10 балів.

Судові справи: КСУ та реформа

Максимальна оцінка від експертів за виконання цього пункту - 10 балів © RFI

Першим пунктом вимог Єврокомісії стала реформа Конституційного Суду України. Минулого літа депутати почали розробляти законопроєкт із прозорою процедурою обрання суддів КСУ. У ньому мали врахувати пропозиції Венеційської комісії та Єврокомісії — створити Дорадчу групу експертів із шести представників громадськості та міжнародних експертів. Їх завдання — перевіряти кандидатів у судді КСУ на доброчесність і тим самим зробити цю процедуру політично незалежною. Про це розповів голова правління фонду DEJURE Михайло Жернаков.

У грудні 2022 року ВР проголосувала, а Президент України підписав закон , у якому в Дорадчій групі експертів опинились міжнародні, а замість громадських — політичні експерти. Це викликало питання у Венеційської та Європейської комісіях, але там не стали наполягати на своїй початковій рекомендації, а просто запропонували долучити ще одного, сьомого, члена до Дорадчої групи експертів за квотою міжнародних експертів. А такі «знижки» від ЄС, говорить Михайло Жернаков, можуть тільки нашкодити Україні:

— Коли мова йде про вступ до Євросоюзу, то це — наша домашня робота. І ми маємо зробити так, щоб наше інституції відповідали стандартам верховенства права. Потрібно, щоб Єврокомісія та Венеційська комісія стояли твердо на вимогах, які вже публічно оголосили.

Днями у Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт , де все одно йдеться про шість експертів. На думку Михайла Жернакова, такий варіант може стати компромісом:

— У цьому законопроєкті зберігається модель із переважним голосом міжнародних експертів. Наприклад, коли голоси розділилися порівну, то переважає той кандидат, за якого проголосували щонайменше два міжнародних експерти. Але є питання до системи рейтингів кандидатів у новому законопроєкті. Наприклад, якщо всі шість експертів проголосували за кандидата, то він стає на перше місце, 5 — на друге і так далі. І це фактично нівелює переважний голос міжнародних експертів, що точно збільшить політичний контроль над КСУ.

Уже днями може відбутись голосування цього законопроєкту, а 9–10 червня — засідання Венеційської комісії, яка надасть остаточний висновок щодо нього. Встигнути мають до 21 червня.

Максимальна оцінка від експертів за виконання цього пункту - 10 балів © RFI

З другим пунктом справи кращі, бо реформи Вищої ради правосуддя (ВРП) та Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) України були ухвалені ще 2021 року.

Увага ЄС до формування ВРП та ВККС дуже прискіплива, бо саме вони будуть відповідати за повне оновлення судової системи України. Як пояснює Михайло Жернаков, попередньо їм доведеться набрати близько 2500 суддів різних рівнів та оцінити роботу тих, що уже працюють:

— Щодо судової влади, то наші можновладці помилку зробили вже давно. Не можна копіпастити рецепти з інших країн. Отримавши суддівське самоврядування, нереформована і великою мірою корумпована система отримала змогу саму себе відтворювати. Ця система сама за себе голосує і сама себе, звісно, не очищує. І щоб цьому протистояти, потрібен офіційний вплив з-поза меж системи. А це — представники громадськості чи міжнародні експерти.

Зараз ВРП — це чинний орган із кворумом. Якщо торік улітку там було лише четверо членів із потрібних 21, то зараз їх — 17. Вищу раду правосуддя вдалося оновити, хоч і неідеально, каже Михайло Жернаков:

— Цей орган працює, але все ж туди попроходили люди, щодо яких є питання. Наприклад, один із представників ВРП їздив на окуповану росіянами територію і на територію РФ.

Склад ВККС ухвалили 1 червня, затверджувала його Вища рада правосуддя. Обрали 16 кандидатів із 32 претендентів.

Боротьба з корупцією, олігархами та відмиванням грошей

Максимальна оцінка від експертів за виконання цього пункту —10 балів © RFI

Частину вимог Єврокомісії в антикорупційному пункті вже вдалося виконати: головою Спеціальної антикорупційної прокуратури призначили Олександра Клименка, а директором НАБУ став Семен Кривонос.

В Україні також посилилась боротьба із топкорупціонерами, про що свідчать підозри нардепам та суддям, вироки для народного депутата та міського голови. Але цього недостатньо, упевнений експерт Центру протидії корупції Антон Марчук, потрібно повертати електронне декларування, яке зробили необов’язковим у березні 2022 року:

— Єврокомісія, імовірно, буде вимагати відновлення обов'язкового електронного декларування. Власне, про це нещодавно заявив посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас. Тому до проміжного оцінювання потрібно прийняти законопроєкт про відновлення декларування. У парламентарів ще є на це час. Більш суттєві кроки — це законодавчі зміни, які б посилили антикорупційну прокуратуру, її автономію, незалежність в ухваленні рішень щодо кримінальних проваджень. Ці зміни влада могла б зробити до офіційного оцінювання, яке Єврокомісія буде проводити восени.

Своєю чергою, український уряд обіцяє відновити електронне декларування вже в червні. Але, за словами віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, реєстр буде непублічним.

Максимальна оцінка від експертів за виконання цього пункту — 10 балів © RFI

Питання боротьби з відмиванням грошей, пояснює Антон Марчук, дуже широке і передбачає багато технічних змін:

— Є узгоджений перелік дій між українським урядом і ЄС. Дуже розлога тема, яка стосується боротьби і з фінансуванням тероризму, і з відмиванням коштів. Зміни стосуються, наприклад, міжнародного співробітництва в кримінальних провадженнях. Щось було прийнято раніше, інше роблять зараз.

Усі зміни мають бути закріплені в законах, Кримінальному та Кримінальному процесуальному кодексах. Але й тут, зауважує експерт ЦПК, не минулося без шкідливих поправок від депутатів:

— Іще у 2017 році MONEYVAL (Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей. — Ред.) звертали увагу на проблеми, що існують в сфері відмивання коштів в Україні, зокрема на статус публічного діяча (Люди, які обіймають вищі керівні посади в державі. — Ред.). Особа втрачала цей статус через три роки після звільнення з посади. У 2019 році, приймаючи новий закон, депутати зробили так, щоб статус PEP (з англ. Politically Exposed Persons — політично значущі особи. — Ред.) не був обмежений будь-яким часовим періодом. Але у 2022 році ми знову повернулись до 3 років, що суперечить стандартам FATF і Директиві ЄС. Тому обмеження в 3 чи 5 років після офіційного звільнення є неприйнятними. Бо ризики відмивання грошей притаманні особі, яка може залишатися дуже впливовою, навіть не маючи формальних повноважень.

Щодо комплексного стратегічного плану реформування правоохоронних органів, то в Офісі Генпрокурора України його розробили і відправили до Офісу Президента. Звідти поки що відповіді немає. З виконанням цього завдання, мабуть, не поспішають. У ЄС повідомляли, що чекають ще й на комплекс заходів із реалізації плану, а час на його розроблення дали до осені 2023 року.

Тимчасово не оцінюють цей пункт © RFI

За словами колегії експертів «Кандидат Chek», оцінити виконання цього пункту зараз складно. У Євросоюзі почали говорити про більш дієві методи боротьби з олігархами, ніж «антиолігархічний закон». Його ухвалили ще у вересні 2021 року та мали створити реєстр осіб, які мають значний вплив на державний сектор. Цей документ ще не пройшов Венеційської комісії.

Антон Марчук говорить, що нівелювати вплив олігархів може за допомогою удосконалення антимонопольного законодавства та роботи Антимонопольного комітету України:

— Потрібно посилити незалежність цього органу, забезпечити призначення кандидатів в АМКУ через прозору процедуру добору, щоб уникнути політичних призначень. Є зареєстрований відповідний законопроєкт , але чи матиме це якийсь суттєвий практичний вплив, поки не відомо.

Про рекламу та нацменшини

Максимальна кількість балів за виконання пункту - 10 © RFI

Роботу в цьому напрямку експерти називають справжнім проривом. У грудні Верховна Рада ухвалила закон «Про медіа», а Президент України його підписав. У березні 2023 року закон отримав схвальну оцінку від Ради Європи.

Він регулює діяльність медіа та виробників іншого аудіовізуального контенту. Тепер діяльність блогерів та незареєстрованих онлайн-медіа, наприклад телеграм-каналів, буде регулювати Нацрада з питань радіо і телебачення. Збільшуються квоти на україномовний контент, але покарання за їх порушення буде не таким суворим: щоб отримати реальний штраф, потрібно одержати кілька приписів від регулятора. Закон також дозволив суспільному мовникові співпрацювати з закордонними компаніями.

30 травня ВР ухвалила зміни і до закону «Про рекламу» та імплементувала деякі норми законодавства ЄС в українське. Депутати заборонили використовувати в рекламі твердження і зображення, які можуть дискримінувати чи розпалити ворожнечу, ненависть та жорстокість щодо окремих осіб за різними ознаками, зокрема віку чи етнічної приналежності. В Україні також заборонили рекламу резидентів країни-агресора.

Максимальна оцінка від експертів за виконання цього пункту — 10 балів © RFI

Закон «Про національні меншини (спільноти)» ухвалили в грудні 2022 року. У цьому червні Україна має отримати оцінку Венеційської комісії. А сам закон набуде чинності 1 липня.

Якими будуть висновки Венеційської комісії, поки невідомо. За оцінками колегії експертів «Кандидат Chek», закон відповідає положенням Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин. Наступний етап — імплементація закону, над чим влада вже працює. Принаймні про це заявляв Уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець під час засідання Венеційської комісії у квітні.