«Зернова ініціатива» знову зупинена через дії росіян — Мінвідновлення

УКРАЇНСЬКЕ ЗБІЖЖЯ

Росія заблокувала реєстрацію вхідного флоту до всіх портів України.

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В Стамбулі спільний координаційний центр оголосив про неможливість складання інспекційного плану на 1 червня через чергову безпідставну відмову російської делегації реєструвати вхідний флот до участі в Ініціативі.

Впродовж двох днів, 30 та 31 травня, Росія без пояснень зареєструвала для інспекції лише 1 вхідне судно на порт «Чорноморськ», в той час коли інші сторони СКЦ підтвердили до участі в Чорноморській Ініціативі 10 суден на три порти, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України у Фейсбуці.

«Позиція Росії та відсутність зареєстрованих суден на інспекцію унеможливлює складання інспекційного плану на сьогодні, про що всі сторони були повідомлені Секретаріатом СКЦ», — наголошують у повідомленні.

В черзі на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікують 50 суден, на які має бути завантажено 2,4 мільйона тонн продовольства для світу. Деякі судна очікують інспекції СКЦ понад 3 місяці. Це понад 1 мільярд доларів збитків, які позначаються на кінцевій вартості продовольства для світу.

«Блокування реєстрації нового вхідного флоту, як і блокування найбільшого порту «Південний», є грубим порушенням умов Зернової ініціативи», — підкреслюють у міністерстві.

Також повідомляється, що українська делегація направила лист до Секретаріату СКЦ з вимогою відновити повноцінну роботу в складі 3 інспекційних команд та 9 інспекцій на день, як того вимагають процедури СКЦ. Українські інспектори наразі перебувають в СКЦ та готові приступити до роботи в разі відновлення реєстрації суден.

Нагадаємо, що за 10 місяців роботи Зернової Ініціативи експортовано понад 30,5 мільйона тонн продукції українських аграріїв. Останні сім місяців продовжується гальмування роботи з боку російської делегації в СКЦ, в результаті якого світ недоотримав мінімум 20 мільйона тонн продовольства.