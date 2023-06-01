Росіяни уночі знову обстрілювали Київ: загинули троє людей, з них одна дитина
О 1:49 в столиці оголосили повітряну тривогу, а вже за 6 хвилин у Києві пролунали вибухи. Як згодом повідомили у Генштабі, росіяни застосували оперативно-тактичні ракетні комплекси наземного базування. По Києву випустили 10 ракет комплексу «Іскандер». Сили ППО збили всі цілі, уламки упали на лівому березі. У Деснянському та Дніпровському районах є загиблі, поранені та серйозні пошкодження.
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У Деснянському районі столиці уламки впали на поліклініку, та на прилеглий багатоповерховий будинок, повідомили в КМВА. Загинули троє людей, ще 10 отримали поранення. Серед загиблих — одна дитина (2012 р.н.).
Очевидці розповідають, що в поліклініці мало бути облаштоване укриття, але, коли після початку тривоги люди туди побігли, їм ніхто не відкрив.
На цю інформацію в телеграмі вдреагував мер Києва Віталій Кличко.
У Дніпровському районі уламками пошкоджено житловий будинок, двоє людей порнені.
Уламками також зачепило адмінбудівлю, згоріли припарковані поруч автівки.