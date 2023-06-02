Суд арештував акції дружини Медведчука на 740 мільйонів гривень
На акції Оксани Марченко в 7 підприємствах припортової інфраструктури на Одещині накладено арешт.
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Мова йде про корпоративні права в АТ «Ексімнафтопродукт», ПрАТ «Синтез Ойл», ПрАТ «Синтез Транзит», ТОВ «Укрлоудсистем», АТ «Одеснафтопродукт», ПрАТ «Чорноморський паливний термінал» та ТОВ «Альбіон Коммодітіз».
Дружина Медведчука володіла частками у цих компаніях через низку офшорних структур, про це повідомляє Служби безпеки України.
Загальна вартість заблокованих активів становить майже 740 млн грн.
Нагадаємо, що Оксана Марченко є фігуранткою у справі про фінансування російських окупаційних угруповань. СБУ оголосила її у розшук.
Раніше суд заарештував активи Оксани Марченко в металургійному гіганті на понад 1 млрд грн.