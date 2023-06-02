НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ

Суд арештував акції дружини Медведчука на 740 мільйонів гривень

На акції Оксани Марченко в 7 підприємствах припортової інфраструктури на Одещині накладено арешт. 

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Оксана Марченко
Оксана Марченко © СБУ
Автор тексту: Юлія Ромашкевич
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Мова йде про корпоративні права в АТ «Ексімнафтопродукт», ПрАТ «Синтез Ойл», ПрАТ «Синтез Транзит», ТОВ «Укрлоудсистем», АТ «Одеснафтопродукт», ПрАТ «Чорноморський паливний термінал» та ТОВ «Альбіон Коммодітіз».

Дружина Медведчука володіла частками у цих компаніях через низку офшорних структур, про це повідомляє Служби безпеки України. 

Загальна вартість заблокованих активів становить майже 740 млн грн.

Суд арештував акції дружини Медведчука
Суд арештував акції дружини Медведчука © СБУ
«Арешт відповідного майна убезпечить його від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави. Ці компанії мають стратегічно важливе значення у транспортуванні пального та інших критичних вантажів через акваторію Чорного моря.», — зазначають в СБУ. 

Нагадаємо, що Оксана Марченко є фігуранткою у справі про фінансування російських окупаційних угруповань. СБУ оголосила її у розшук. 

Раніше суд заарештував активи Оксани Марченко в металургійному гіганті на понад 1 млрд грн.

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