Суд арештував акції дружини Медведчука на 740 мільйонів гривень

НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ

На акції Оксани Марченко в 7 підприємствах припортової інфраструктури на Одещині накладено арешт.

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Мова йде про корпоративні права в АТ «Ексімнафтопродукт», ПрАТ «Синтез Ойл», ПрАТ «Синтез Транзит», ТОВ «Укрлоудсистем», АТ «Одеснафтопродукт», ПрАТ «Чорноморський паливний термінал» та ТОВ «Альбіон Коммодітіз».

Дружина Медведчука володіла частками у цих компаніях через низку офшорних структур, про це повідомляє Служби безпеки України.

Загальна вартість заблокованих активів становить майже 740 млн грн.

Суд арештував акції дружини Медведчука © СБУ

«Арешт відповідного майна убезпечить його від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави. Ці компанії мають стратегічно важливе значення у транспортуванні пального та інших критичних вантажів через акваторію Чорного моря.», — зазначають в СБУ.

Нагадаємо, що Оксана Марченко є фігуранткою у справі про фінансування російських окупаційних угруповань. СБУ оголосила її у розшук.

Раніше суд заарештував активи Оксани Марченко в металургійному гіганті на понад 1 млрд грн.