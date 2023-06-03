В Індонезії запропонували «мирний план» для України: в МЗС відповіли

ЧЕРГОВІ МИРОТВОРЦІ

Міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто виступає на безпековому форумі Шангрі-Ла у Сінгапурі, 3 червня 2023 року.

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У Міністерстві закордонних справ України закликали країну долучитися до втілення української формули миру.

Під час виступу на безпековому форумі Діалог Шангрі-Ла в Сінгапурі Міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто оголосив «мирний план» для України з чотирьох пунктів:

— Перше, негайно припинити вогонь і бойові дії. Друге, розвести війська з кожної сторони на 15 кілометрів від нинішньої лінії фронту та створити демілітаризовану зону, і третє, створити під егідою ООН миротворчу місію, яка стежитиме за дотриманням режиму припинення вогню.

Четвертим пунктом Субіанто пропонує за участі ООН організувати і провести на «спірних територіях» референдуми, аби «об’єктивно встановити волю більшості жителів спірних територій» стосовно бачення ними свого майбутнього.

За його словами, Індонезія готова направити своїх представників до такої миротворчої місії ООН.

У Міністерстві закордонних справ України подякували Індонезії за увагу до війни в Україні та намаганню долучитися до мирного врегулювання конфлікту, однак наголосили, що створення демілітаризованої зони не спрацює, а між Україною та РФ взагалі немає спірних територій, щоб проводити там референдуми.

«Росія загарбала Крим, частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, що зафіксовано в офіційних документах ООН. На окупованих територіях російська армія здійснює воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. Росія має забратися з українських територій, а Україна - відновити свою територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах. Альтернативних сценаріїв бути не може», — наголосив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, припинення вогню, розведення сил на 15-кілометрову відстань та створення демілітаризованої зони не спрацюють.

«Довготривалий мир в Україні означає звільнення українських територій від російської окупації. На це і спрямована Формула миру Президента України Володимира Зеленського. Запрошуємо Індонезію долучитися до її активного втілення», — підсумував Ніколенко.