Допомога ЗСУ

Нове життя «залізним пташкам»: волонтери ремонтують дрони для ЗСУ

Андрій Гежа — переселенець із Маріуполя, який разом із командою волонтерів ще з 2014 року допомагає українським захисникам. А торік майстер почав безплатно відновлювати безпілотники, які українські захисники використовують для розвідки.

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Майстер з відновлення дронів Андрій Гежа
Майстер з відновлення дронів Андрій Гежа © ГО «Халабуда» / Facebook
Автор тексту: Надія Бондаренко
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Історія волонтерської діяльності Андрія Гежи розпочалась ще 2014 року. Тоді він разом із іншими активними маріупольцями допомагав українським захисникам, зокрема, ремонтував бронетехніку та генератори для армії:

Майстер з відновлення дронів Андрій Гежа тримає подяку від ЗСУ
Майстер з відновлення дронів Андрій Гежа тримає подяку від ЗСУ © ГО «Халабуда» / Facebook

— Я за фахом радіоінженер, у Запоріжжі виш закінчував. Працював у Маріуполі, там мав власний сервіс із ремонту електроніки.

Перший безпілотник ремонтували на колінці

За словами майстра, перший дрон для відновлення принесли в другий місяць повномасштабного вторгнення РФ в Україну:

— Перший раз, коли ми почали працювати з дронами, це було ще в Маріуполі в березні (2022 року, — ред.). У місті вже точилися бої. Там один із підрозділів до нас звернувся по допомогу, приніс до нас свою підстрелену «пташку». Ми на колінці її ремонтували.

Процес ремонту безпілотника
Процес ремонту безпілотника © ГО «Халабуда» / Facebook

16 березня, коли росіяни скинули бомбу на Маріупольський драмтеатр, Андрій Гежа разом із іншими волонтерами «Халабуди» виїхали до Запоріжжя. Уже в новому місті вони, згадує майстер, продовжили відновлювати «залізних пташок» для ЗСУ:

— Коли переїхали до Запоріжжя, це було вже навесні, квітень, травень. Ми, намагаючись бути корисними, вирішили, що нам це по силах (ремонтувати дрони, — ред.). Я все своє життя займався ремонтом електроніки, і для мене це було не складно. Була проблема з інструментами, запчастинами, бо ми ж виїхали «голі», так би мовити, нічого з собою не було. За допомогою друзів з Литви ми отримали й інструменти, і перші запчастини для початку ремонту.

Безпілотники, які відремонтував Андрій Гежа
Безпілотники, які відремонтував Андрій Гежа © ГО «Халабуда» / Facebook

За даними ГО «Халабуда», у якому Андрій Гежа працює разом із іншими майстрами, за перші пів року роботи майстерня дронів відремонтувала понад 140 БпЛА на більш ніж 18 млн грн.

Волонтерські майстерні дронів у різних містах України

Згодом у Запоріжжі також стало небезпечно через обстріли, тож Андрій Гежа із родиною та волонтерами переїхали у Черкаси. Після переселення бажання ремонтувати безпілотники і допомагати таким чином ЗСУ тільки посилилось. Згодом до руху з відновлення «пташок» долучились майстри з різних міст України:

Безпілотники, які відремонтували волонтери
Безпілотники, які відремонтували волонтери © ГО «Халабуда» / Facebook

— Ми зараз у Черкасах, займаюся дрончиками. У нас дві майстерні. А ще в Запоріжжі хлопці ремонтують, які залишилися. І ще є майстри під Києвом і в Києві.

За останні два місяці Андрій Гежа із черкаськими майстрами відновив близько 50 дронів. Також десятки відремонтованих безпілотників регулярно передають волонтери з інших міст. Зазвичай, це цивільні «пташки» фірм DJI, Aute, які ЗСУ використовують для розвідки:

Безпілотники, які відремонтував Андрій Гежа
Безпілотники, які відремонтував Андрій Гежа © ГО «Халабуда» / Facebook

— У дронах часто пошкодження від того, що вони падають із різних причин. І все залежить від того, як він впаде, і від цього в нього щось і ламається. Зазвичай, це корпусні елементи — мотори, камера. Якщо він впав із великої висоти, то і електроніка може постраждати. Те, що можна, то ми самі зварюємо, склеюємо, а якщо неможливо, то замінюємо. А для заміни ми або купуємо деталі через AliExpress, або хлопці залишають на запчастини те, що не можна полагодити.

Український захисник тримає у руці безпілотник
Український захисник тримає у руці безпілотник © ГО «Халабуда» / Facebook

Новий дрон із тих, що ремонтують майстри-волонтери, пересічно коштує 2,5 тисячі доларів, а витрати на його відновлення становлять близько 100-150 доларів. Запчастини для ремонту «пташок» купують за гроші благодійників.

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