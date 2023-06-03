Росія не зацікавлена в переговорах, вона хоче захопити всі країни колишнього СРСР — Зеленський

ВЕЛИКЕ ІНТЕРВ’Ю

Український президент розповів журналістам латиноамериканських ЗМІ про ймовірність мирних переговорів з РФ, втому росіян від війни, ядерну небезпеку та чому він не зустрівся з президентом Бразилії на саміті G7.

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Зустріч із президентом Бразилії

Під час розмови Зеленський наголосив, що зацікавлений у зустрічі з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілва. Він розповів, що його команда неодноразово з’єднувалися з командою президента Лули, коли той був із візитами у Європі, а також запрошував його з візитом до України.

«Потім у мене були на G7 зустрічі різні, і навіть хтось казав, що ми не знайшли часу… це маячня. Про це навіть нецікаво слухати, коли хтось про це говорить — несерйозні й непредметні люди. Я зацікавлений у зустрічі з президентом Лулою. І я вважаю, що нам треба поговорити», — сказав Зеленський.

Український президент наголосив, що йому потрібно, «щоби якомога більше країн підтримали Україну», і хоче, аби Бразилія була представлена на саміті Формули миру.

«Для мене дуже важливо, щоб люди були залучені, великі держави. Це велика держава — по суті, по потужності, представниця Латинської Америки — Бразилія. І щоби Бразилія була також на рівні інших держав у Формулі миру, на саміті Формули миру представлена. Можуть бути свої погляди на той чи інший блок безпеки, на той чи інший напрямок Формули миру. Ми в діалозі, ми цивілізовані люди, і треба про це говорити, а для того, щоб говорити, потрібно бажання», — сказав Зеленський.

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва © AP / Andre Penner

Він також висловив готовність приїхати до Латинської Америки заради зустрічі з лідерами держав регіону.

«Мені дуже складно під час війни це зробити. Але я готовий. Я просив: давайте зробимо мою зустріч із лідерами вашого континенту. Я готовий прилетіти, я хочу з ними спілкуватися. Ваші люди, ваше суспільство довіряє своїм лідерам. І якщо я буду з вами говорити, перебуватиму у вас, ми детально побачимо, хто такий Путін, і що він не такий великий», — додав український президент.

Путін не хоче перемовин та прагне окупувати країни колишнього СРСР

На думку Зеленського «Мінські домовленості» призвели до заморожування конфлікту, яке було вигідне лише Росії. Він згадав, як на зустрічі «нормандської четвірки» в грудні 2019 року з Ангелою Меркель, Еммануелем Макроном та Володимиром Путіним український президент говорив, що Росія не хотіла закінчувати війну, яка тоді тривала лише в Донецькій та Луганській областях.

Зустріч глав України, Німеччини, Франції та Росії у "нормандському форматі", грудень 2019 року © AP / Charles Platiau

«Я тоді їм сказав, що не вважаю себе розумнішим за них, але я точно більше за них хотів завершення війни на території моєї землі, де я народився і живу, і так вийшло, що я став президентом. І я пояснив, що цей план розрахований на 20 років, а потім усе повернеться», — каже Зеленський.

Президент додав, що Росії за фактом був потрібен заморожений конфлікт, а не завершення війни. Москва намагалася виграти час для підготовки до спроби повної окупації України, що, зрештою, і сталося у 2022 році. Те ж саме вона зробили з Молдовою та Грузією, зазначив президент.

«Їй це не вигідно. Вона це перевірила й у Молдові, і в Грузії. Подивіться, що із цими державами… Їм не дали стати розвинутими державами з розвинутою економікою та високим ВВП. Їм не дали це саме заморожений конфлікт та Російська Федерація», — вважає він.

Зокрема, президент наголосив, що російські заяви про захист своїх кордонів нівелюються конфліктом у Молдові.

«І в цьому вся Росія. Тут ні до чого кордони, ні до чого все інше, вона звертає увагу тільки на ті держави, які були в Радянському Союзі. Вона хоче їх повернути та мати повну окупацію над ними», — заявив Зеленський.

Президент Росія Володимир Путін © AP / Mikhail Klimentyev

Ядерного удару не буде, через любов Путіна до себе

У ході інтерв’ю український президент висловив сумніви щодо застосування Росією ядерної зброї через «любов Путіна до себе та до свого життя». На думку Зеленського, Путін не готовий ризикувати собою.

«Але це ж не прогноз погоди, тому складно сказати. Якщо ця людина повністю неадекватна, то це вже інше», — пояснює Зеленський.

Тим не менш, український президент вважає, що вірогідність застосування Росією своєї ядерної зброї набагато менша, ніж ймовірність її не застосування.

Росія втомилася назавжди

На думку Зеленського, хоч українці втомилися весь час переживати російські атаки, і від невизначеності навчального процесу в дітей та багато іншого, морально вони залишаються на підйомі. Українці точно не хочуть відпочивати під російським прапором, і тому вони готові боротися і просто заради того, щоб зберегти Україну.

«І до втоми звикли, якщо чесно. Але мені здається, так, як втомилися росіяни, ніхто не втомився. Мені здається, що вони страшно втомлені морально. Вони в шоці, що вони не здатні все-таки захопити Україну, вони не змогли захопити розум людей. Я не про території, вони не змогли зламати людей», — сказав Зеленський.

Він зазначив, що ця втомленість історична для Росії, оскільки ця країна живе наративами про свою уявну велич, заради якої готова терпіти бідність.

«Морально ми їх розбили. Ми показали на своєму прикладі, що не буває великих держав, є великі люди», — сказав Зеленський.