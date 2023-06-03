США допоможуть Україні побудувати «армію майбутнього» — Блінкен

ДОПОМОГА ВІД СОЮЗНИКІВ

Сильна Україна, яка здатна стримувати та захищати себе від будь-якої агресії, є передумовою до переговорів Києва та Москви.

Державний секретар Ентоні Блінкен виступає з промовою в мерії Гельсінкі, 2 червня 2023 року

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Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Фінляндії 2 червня повідомив, що Штати допоможуть створити «українські Збройні сили майбутнього».

«Це означає - сучасні військово-повітряні сили, інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону, сучасні танки та бронемашини, національний потенціал для виробництва боєприпасів, а також навчання й підтримку для зміцнення бойової готовності сил і техніки», — пояснив Блінкен.

Голова американської дипломатії висміяв російську армію та наголосив, що Росія зруйнувала свій авторитет на довгі роки.

«Кремль часто заявляв, що у нього друга за потужністю армія в світі, але ми бачимо, що у нього друга за потужністю армія в Україні», — сказав він.

На думку держсекретаря США, Росія зазнала «повного стратегічного провалу», коли вирішила розв'язати війну проти України.

Говорячи про допомогу Україні, Блінкен зазначив, що «інвестиції в силу України не шкодять дипломатії, а навпаки — прокладають до неї шлях». Він додав, що передумовою до переговорів Києва та Москви є сильна Україна, яка здатна стримувати та захищати себе від будь-якої агресії.

За його словами, США працюють з Україною та іншими союзниками, щоб досягти консенсусу щодо ключових елементів «справедливого та міцного миру» для припинення війни з Росією.

Блінкен каже, що Вашингтон заохочуватиме ініціативи інших країн, спрямовані на припинення війни, але якщо вони будуть підтримувати Статут ООН і суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України.

«Ми підтримуватимемо зусилля — Бразилії, Китаю чи будь-якої іншої країни — якщо вони допоможуть знайти шлях до справедливого та тривалого миру», — заявив держсекретар США.