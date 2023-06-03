ЧЕКАТИ БІЛЬШЕ НЕ МОЖНА

Україна готова до контрнаступу задля звільнення своїх територій — Зеленський

За словами українського президента, попри те, що ЗСУ ще не отримали все необхідне озброєння, чекати більше не можна. Але терміни початку контрнаступу поки невідомі.

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Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський © AP / Vadim Ghirda
Автор тексту: Світлана Гудкова
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Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal. 

«Я вважаю, що на сьогодні ми готові вже це робити. Ми хотіли б деякі речі мати, але ми не можемо чекати місяці. Ми твердо віримо, що нам це вдасться. Я не знаю, скільки це займе часу. Чесно кажучи, це може піти різними шляхами, абсолютно різними. Але ми збираємося це зробити, і ми готові», — заявив президент. 

Зеленський наголошує, що чекати більше не можна, навіть попри те, що  українська армія отримала не все озброєння, на яке сподівалася. Президент зауважив, що російська сторона зберігає перевагу в повітрі. 

«Відсутність захисту від авіації ворога означає, що загине багато солдатів під час контрнаступу», — заявив Зеленський. 

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