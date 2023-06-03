Україна готова до контрнаступу задля звільнення своїх територій — Зеленський
За словами українського президента, попри те, що ЗСУ ще не отримали все необхідне озброєння, чекати більше не можна. Але терміни початку контрнаступу поки невідомі.
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Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal.
«Я вважаю, що на сьогодні ми готові вже це робити. Ми хотіли б деякі речі мати, але ми не можемо чекати місяці. Ми твердо віримо, що нам це вдасться. Я не знаю, скільки це займе часу. Чесно кажучи, це може піти різними шляхами, абсолютно різними. Але ми збираємося це зробити, і ми готові», — заявив президент.
Зеленський наголошує, що чекати більше не можна, навіть попри те, що українська армія отримала не все озброєння, на яке сподівалася. Президент зауважив, що російська сторона зберігає перевагу в повітрі.
«Відсутність захисту від авіації ворога означає, що загине багато солдатів під час контрнаступу», — заявив Зеленський.