Китай та Україна домовились розширити військовий зв’язок — Bloomberg
Під час зустрічі на безпековому форумі «Діалог Шангрі-Ла», міністр оборони Китаю Лі Шанфу запропонував українському колезі Олексію Резнікову використати «всі можливі засоби», щоб спробувати припинити війну, а також пообіцяв розширити військовий зв’язок з Україною.
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Про це повідомляє Bloomberg.
Водночас Китай продовжує наполягати на ролі миротворця, попри тісні політичні та економічні зв'язки з Москвою, йдеться в повідомленні. Під час зустрічі міністрів українська сторона прагнула поглибити розуміння ситуації Пекіном.
«Вони готові до спілкування для розширення контактів між українським і китайським військовим керівництвом. Сподіваюся, ми побачимо якусь динаміку після зустрічі», — сказав заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.