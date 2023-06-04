Китай та Україна домовились розширити військовий зв’язок — Bloomberg

ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ МИРУ

Під час зустрічі на безпековому форумі «Діалог Шангрі-Ла», міністр оборони Китаю Лі Шанфу запропонував українському колезі Олексію Резнікову використати «всі можливі засоби», щоб спробувати припинити війну, а також пообіцяв розширити військовий зв’язок з Україною.

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу та міністр оборони України Олексій Резніков на полях безпекового форуму «Діалог Шангрі-Ла», 3 червня 2023 року.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Водночас Китай продовжує наполягати на ролі миротворця, попри тісні політичні та економічні зв'язки з Москвою, йдеться в повідомленні. Під час зустрічі міністрів українська сторона прагнула поглибити розуміння ситуації Пекіном.

«Вони готові до спілкування для розширення контактів між українським і китайським військовим керівництвом. Сподіваюся, ми побачимо якусь динаміку після зустрічі», — сказав заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.