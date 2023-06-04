Нічна атака на Україну та удар по будинку на Дніпропетровщині: росіяни вбили 2-річну дитину

КРАЇНА-ТЕРОРИСТ

Внаслідок російського удару по передмісті Дніпра, який відбувся ввечері 3 червня, постраждало 22 людини, з них 5 — діти.

Росія вдарила ракетою по житловому будинку на Дніпропетровщині, 3 червня 2023 року.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Вночі з-під завалів будинку у Підгородненській громаді дістали тіло дівчинки. Їй щойно виповнилося два рочки. Щирі співчуття рідним. Постраждали 22 людини, з них 5 — діти. Дві двоповерхівки, між якими влучила ворожа ракета, частково зруйновані. Пошкоджені й 10 приватних будинків, авто, магазин, газопроводи», — йдеться у повідомленні.

Росія вдарила ракетою по житловому будинку на Дніпропетровщині, 3 червня 2023 року. © Телеграм / Сергій Лисак

Росія вдарила ракетою по житловому будинку на Дніпропетровщині, 3 червня 2023 року. © Телеграм / Сергій Лисак

Росія вдарила ракетою по житловому будинку на Дніпропетровщині, 3 червня 2023 року. © Телеграм / Сергій Лисак

Росія вдарила ракетою по житловому будинку на Дніпропетровщині, 3 червня 2023 року. © Телеграм / Сергій Лисак

Росія вдарила ракетою по житловому будинку на Дніпропетровщині, 3 червня 2023 року. © Телеграм / Сергій Лисак

На трагедію також відреагував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Росія укотре доводить, що є країною-терористом.

«За все скоєне проти нашої держави та людей росіяни понесуть відповідальність», — пообіцяв президент.

Голова Дніпропетровщини проінформував і щодо ворожих атак вночі. Так, за його словами, захисники з ПвК «Схід» збили над областю 2 крилаті ракети та 1 безпілотник, ймовірно, «Шахед».

«По Нікополю окупанти вдарили з артилерії. Загорілися два авто, пожежі вже загасили. Побиті 3 багатоповерхівки, ресторан, лінії електропередачі. На щастя, без жертв», — повідомляє голова ОВА.

Загалом, в ніч проти неділі, 4 червня, Росія атакувала Україну 6 крилатими ракетами та 5 ударними безпілотниками. Силами ППО було збито 4 ракети Х-101/Х-555 та 3 БпЛА Shahed-136/131.

Під час повітряної тривоги вибухи пролунали в Кіровоградській області. Про це сповістив глава ОВА Андрій Райкович, зазначивши: «Друзі! Залишайтесь в укриттях!». Вже зранку глава Кіровоградщини подякував українським силам ППО та повідомив, що в області обійшлося без жертв і руйнувань.

На ранок начальник КМВА Сергій Попко заявив, що вночі російські окупанти атакували Україну ракетами, які традиційно були запущені з району Каспію стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС, а також БпЛА.

«За попередньою інформацією, до столиці жодна повітряна ціль не долетіла. Все, що прямувало в бік міста – ППО знищила ще на дальніх підступах», — написав він.