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Українські пілоти тренуватимуться літати на F-16: перший список сформовано

На навчання спеціалістів направлятимуть хвилями, адже неможливо одномоментно відправити велику кількість пілотів через високу інтенсивність роботи нашої авіації по ворогу. 

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Військовий винищувач F-16 ВПС Португалії працює в повітряному просторі Литви, 22 травня 2023 року.
Військовий винищувач F-16 ВПС Португалії працює в повітряному просторі Литви, 22 травня 2023 року. © AP / Mindaugas Kulbis
Автор тексту: Світлана Гудкова
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Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. 

«Треба воювати тут, але й треба навчатись там. Тому на такій ротаційній основі будуть хвилями направлятись. В першій хвилі можуть бути кілька десятків пілотів. В першій хвилі будуть власне кращі та найдосвідченіші пілоти. Пріоритет для тих, хто гарно володіє англійською мовою», — розповів він. 

Ігнат також додав, що пріоритет йде саме на молодь, яка пізніше стане наставниками для своїх ще більше молодших колег. А по мірі поставок західної авіації також будуть навчатись інженери й офіцери бойового управління. 

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