Українські пілоти тренуватимуться літати на F-16: перший список сформовано
На навчання спеціалістів направлятимуть хвилями, адже неможливо одномоментно відправити велику кількість пілотів через високу інтенсивність роботи нашої авіації по ворогу.
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Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
«Треба воювати тут, але й треба навчатись там. Тому на такій ротаційній основі будуть хвилями направлятись. В першій хвилі можуть бути кілька десятків пілотів. В першій хвилі будуть власне кращі та найдосвідченіші пілоти. Пріоритет для тих, хто гарно володіє англійською мовою», — розповів він.
Ігнат також додав, що пріоритет йде саме на молодь, яка пізніше стане наставниками для своїх ще більше молодших колег. А по мірі поставок західної авіації також будуть навчатись інженери й офіцери бойового управління.