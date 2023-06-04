«Її звали Ліза»: з'явилися подробиці про вбиту росіянами 2-річну дитину на Дніпропетровщині
Тіло маленької дівчинки дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку вночі, 4 червня. В лікарні лежать ще троє поранених дітей віком від 6 до 15 років.
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Про це в своєму телеграм-каналі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, спочатку з-під руїн дістали маму та доправили до реанімації. Дитину вдалося знайти близько третьої ранку, але вона вже була мертва.
«Її звали Ліза. Їй було лише два роки. Весела й життєрадісна дівчинка. Разом із мамою вона була вдома, коли російські покидьки поцілили ракетою на подвір’я будинку. Обидві опинилися під завалами. Складно уявити, що відчував батько дівчинки, який чимдуж прибіг з роботи і побачив цю картину. Він несамовито кричав. Одразу ж кинувся допомагати рятувальникам», — написав Лисак.
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Відомо, що Лізі кілька днів тому виповнилося 2 роки. А родина лиш нещодавно переїхала до цієї квартири.
Фото маленької Лізи опублікувала Підгородненська територіальна громада із закликом допомогти батькам вбитої росіянами дитини.
В лікарні знаходяться ще троє дітей
Сергій Лисак та віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук провідали трьох хлопців, які були поранені внаслідок ракетної атаки з боку Росії. Наймолодшому з них — 6 років.
«Давид був вдома з батьками. Аж тут — вибух! Мить — і квартира перетворилася на руїни. Та головне — родина вижила. Всі троє змогли вибратися, хоч і отримали поранення. Дитина — в реанімації. Як і ще два хлопці, постраждалі через «прильот» по Підгородненській громаді», — пише голова Дніпропетровської ОДА.
За його словами, найтяжчий стан наразі у 15-річного Саші. У сусідній з ним палаті лежить 11-річний Денис. У дітей множинні травми, струси мозку, переломи. Всіх прооперували.
«Юні пацієнти йдуть на поправку, кажуть лікарі. Якщо так буде й далі, невдовзі переведуть їх до звичайних палат. Рани загояться, але спомин про найстрашніший вечір — не зітреться ніколи», — розповів Лисак.
Рятувальники досі розбирають завали
Станом на обід ліквідація наслідків досі триває – на місці працюють усі служби. Рятувальники розбирають завали, а благодійні організації розгорнули гуманітарні місії благодійні організації. Тим часом місцева влада приймає заявки від жителів постраждалих домівок.
«За кожну вбиту безневинну дитину, за кожен розтрощений дім. За все скоєне – агресора ненавидітимуть покоління за поколінням. Не пробачимо!», — наголосив голова Дніпропетровської ОВА.