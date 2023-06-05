Футбол як реабілітація: у Києві організовують тренування для бійців, які перенесли ампутацію

І спорт, і відновлення

Тренування ініціює Українська футбольна асоціація. Зараз збирають групи. Проєкт не обмежиться лише організацією занять. Планують також сформувати Національну збірну, яка братиме участь у міжнародних чемпіонатах. Про особливості підготовки спортсменів на протезах розповів RFI-Україна тренер Дмитро Ржондковський.

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— Чому в Українській футбольній асоціації вирішили розпочати тренування для бійців із ампутацією?

— Багато бійців отримали травми в боях за Україну. Тисячі воїнів, на жаль, втратили кінцівки, і їм насамперед потрібна психологічна підтримка, щоб вони розуміли, що вони не залишились наодинці зі своїми травмами і проблемами. А спорт і футбол об’єднують. І того більше футбол — це такий вид спорту, який заохочує жити, існувати і продовжувати битися за свою країну.

Дмитро Ржондковський — тренер майбутніх футболістів © Дмитро Ржондковський / Facebook

В Української футбольної асоціації є досвід тренування людей з ампутацією: раніше в Україні існувала національна збірна з таких спортсменів. Але останніми роками вона припинила існування. У момент же, коли в країні з’являється багато людей із подібними травмами, ми вирішили знову створити команду, щоб вона в майбутньому могла представляти Україну на міжнародних змаганнях.

У Києві організовують тренування для бійців з ампутаціями © Українська футбольна асоціація

— Хто саме може прийти на тренування?

— За правилами футболу для людей з ампутацією, польовими гравцями можуть стати спортсмени, які не мають ноги, а воротарями — спортсмени, які втратили руку.

Тренуватися може будь-хто: вікових та статевих обмежень немає. Ми запрошуємо і молодих гравців, і людей поважного віку. Будемо раді бачити і професійних футболістів, і людей, які просто люблять футбол чи мріяли стати футболістами. Це в першу чергу — соціальна місія, основною функцією для нас є надання психологічної підтримки для ветеранів. Тут найголовніше — бажання. Головне, ходити на тренування та виконувати вправи, йти до цілей.

— Які особливості тренування? Чи залучені до нього додаткові фахівці — медики та психологи?

— Люди з ампутацією грають у футбол з милицями, де фіксується рука. З ними зручніше рухатись. В усьому іншому це будуть звичайні спортивні тренування. Це такий самий футбол. Той самий м’яч, те саме поле, та сама форма, кросівки. Просто вони на милицях. Але вони так само передають пас, так само обігрують, так само борються на полі. І тренування будуть майже такими ж. Може, не буде вправи «бар’єри», але буде і набивання м’яча, і тримання м’яча. Ми не будемо їх виокремлювати і створювати якісь спеціальні умови.

У Києві організовують тренування для бійців з ампутаціями © Українська футбольна асоціація

Штатного лікаря чи психолога в проєкті немає. Та на базах Української футбольної асоціації у робочий час присутні спортивні лікарі. Надалі ж ми вже будемо ґрунтуватись на тому, які у футболістів є проблеми, травми. Можливо, щось їх хвилює. Ми використовуватимемо індивідуальний підхід, бо кожна людина є унікальною.

Але робота з ветеранами не обмежиться тренуваннями. Це — великий проєкт, який передбачає знайомство, спілкування, зустрічі не лише в дні занять. Ми будемо радитись з гравцями щодо того, що покращити в нашій системі. Ставати для них друзями і людьми, які будуть їх підтримувати, щоб згодом іти до однієї цілі.

Цей проєкт — і підтримка, і соціум, і також футбол, який об’єднає всіх.

— Де саме проходитимуть і скільки триватимуть тренування?

— Розпочнемо ми з Києва. Якщо проєкт буде успішним, розгорнемо його і в інших містах України. Тренування ми проводитимемо тричі на тиждень. У нас створені чудові умови для майбутніх гравців та базі Української асоціації з футболу: гарні поля зі штучним покриттям, відремонтовані роздягальні та душі. Ми підготували вже весь інвертар, зокрема й милиці. Тривалість заняття — орієнтовно година – півтори. Час тренувань залежатиме і від стану здоров’я спортсменів: ми не допустимо перевантаження людей.

— Наскільки велика кількість охочих?

— Поки валу дзвінків немає: адже така спортивна сфера є дуже специфічною. Але телефонують постійно. Часто люди цікавляться, чи підійдуть заняття їхнім знайомим бійцям, питають, чи можна дати номер командирам військових частин, щоб вони розповіли про можливість тренування воїнам із ампутаціями.

Але є вже і військові, які заради занять готові навіть переїхати до столиці з іншого міста. Наприклад, Володимир з Глухова займався футболом і до війни. У боях він втратив руку. Хоче спробувати себе в ролі вратаря і повернутися у спорт. Він уже завтра приїде на тренування.

— Ви вже мали зустрічі та попередні розмови з бійцями. Якими є ваші майбутні опікуванці?

— Я спілкуюся з потенційними гравцями постійно. І можу запевнити: все це герої. Ці люди бачили страшні речі, були поранені, мають суттєві проблеми зі здоров’ям, але вони все-таки не здалися, не склали руки, а хочуть продовжувати жити повноцінним життям, боротися, бути в змагальному процесі. І я вам більше скажу: вони дуже-дуже сильно не люблять, коли їм роблять якісь поблажки, жаліють їх. Це для них найгірше. Вони звичайні люди, але з більш твердим характером і стрижнем.

— Які перспективи у ветеранів, які долучаться до проєкту?

— Вони можуть потрапити до національної збірної. Єдине, що потрібно, — гарно проявити себе на тренуваннях. Необхідно регулярно відвідувати заняття та докладати певних зусиль, щоб досягати прогресу, проявити свої найкращі спортивні, футбольні якості. Шанси у всіх рівні та досить великі: а в процесі тренувань ми будемо дивитись, чи достатньо у нас людей і якого вони рівня.

У Києві організовують тренування для бійців з ампутаціями © Українська футбольна асоціація

Для них це великий бонус: вони не просто будуть тренуватися, незрозуміло для чого. Навпаки, це стимул представляти свою країну на міжнародних змаганнях — Чемпіонаті Європи, Чемпіонаті cвіту.

Я маю велике сподівання, що створена нами команда зможе взяти участь вже у найближчому Чемпіонаті світу з футболу для людей з ампутацією, який пройде у бельгійському Брюгге у вересні.