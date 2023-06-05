Істерія Кремля: для чого Росія запускає інформацію про контрнаступ?

В очікуванні контрнаступу

Контрнаступ і великі втрати серед ЗСУ. У ніч проти понеділка, 5 червня, Міноборони РФ заявляє: напередодні Україна почала масштабний наступ на п'яти ділянках фронту, однак безрезультативно — мовляв, браві російські солдати відбили атаку. Є тільки один нюанс: українська сторона цю інформацію не підтвердила. Як і, в принципі, ніхто інший.

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Деталі «контрнаступ ЗСУ»

На вулиці ніч, а речник російського Міноборони Ігор Конашенков записує термінове повідомлення про український контрнаступ. Відео з'являється 5 червня о пів на першу ночі за київським часом в офіційному телеграм-каналі оборонного відомства РФ. Конашенков розповідає у деталях про контрнаступ ЗСУ та його, буцімто, провал. Україна, за версією ворога, задіяла відразу 8 батальйонів — два танкових та шість механізованих бригад. І, звісно, Конашенков змалював «втрати» ЗСУ. Більше того, рапортував речник російського Міноборони, контрнаступ не просто так відбувався, а за присутності на передовій цілого начальника Генштабу ЗС РФ Сергія Герасимова.

Ситуація на фронті. Реальна

Українські військові стріляють по російським позиціям поблизу Бахмута з німецької артустановки PzH 2000 © AP / Efrem Lukatsky

Росіяни активно запускають інформацію про контрнаступ, бо хочуть відвернути увагу від поразки на Бахмутському напрямку. Про це у своєму телеграмі у понеділок, 5 червня, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр:

— Оборонна операція містить все, в тому числі і контрнаступальні дії. Тому на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій. Зокрема, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там ми рухаємось доволі широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти. Ворог в обороні, хоче утримати позиції.

Мінометний обстріл російських позицій біля Бахмута © AP / Efrem Lukatsky

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко наголошує, що корінь усіх заяв Росії про контрнаступ, а тим паче, про втрати серед українських військових — це виключно страх ворога:

— Міноборони Росії, військове керівництво нервово ставляться до цієї теми. Російські військові, які перебувають на окупованих територіях, бояться того, що бачать: час від часу пересування українських військ на різних ділянках фронту, в тому числі, те, що українські війська проводять розвідку боєм — і не можуть визначити кінцевий напрямок остаточного удару. І тому, звичайно, вони будь-яку новину про пересування українських військ, обстріли, розвідку боєм сприймають таким чином і починають превентивно, аби себе убезпечити, одразу ж говорити про український наступ, про те, що «ми їх зупинили, завдали їм великих втрат і все — більше ніяких наступальних дій не буде». Власне кажучи, так це потрібно сприймати. Насправді зараз абсолютно нормальна ситуація для українських військ, нормально розвивається на полі бою. Тому про якісь там великі втрати чи про те, що для України є якісь там негативні моменти, я б не став говорити.

Український військовий на позиціях в районі Бахмута © AP / Libkos

Щодо контрнаступу ЗСУ, то, підкреслив Мусієнко, українські військові уже проводили контратаки, які, власне, є частиною стратегії:

— Контратаки України проводили як мінімум в районі Бахмута чи в районі Сватового. Причому, успішні контратаки, тому що російські війська втратили низку своїх позицій, які вони утримували раніше. Тобто це вже можна назвати елементами контрнаступу. По-друге, Україна завдає інтенсивні удари по військових об'єктах російських військ на окупованих теренах півдня — Бердянськ, Мелітополь, Маріуполь. Це теж є елементом, я думаю, контрнаступальної стратегії. Тобто ми і раніше бачили певні дії. Просто розвідку боєм в деяких місцях настільки нервово сприйняли в Росії, що вирішили це опублікувати і одразу заявити про те, що «дивіться, начебто, контрнаступ почався і ми вже його припинили». Виключно інформаційно-маніпулятивна мета.

Український військовий поблизу Бахмута © AP / Efrem Lukatsky

Директор Міжнародної організації малих громад, політолог Олексій Буряченко наголошує: росіяни, рапортуючи про український контрнаступ та його «поразку», демонструють лише одне — своє безсилля:

— Звичайно, це визнання того, наскільки вони безсилі, наскільки вони втратили можливість для стратегічних успіхів на полі бою — хоча б щось знакове, що можна було продавати електорату. Вони розуміють, що з такою широкою лінією фронту, оснащенням і станом нервовості їхніх військ вони фактично втратили здатність виконувати навіть мінімальні бойові завдання. І це все ще на фоні того, що їхні політики, Затулін, що жодної цілі спецоперації не було виконано (про це перший заступник комитету Держдуми у справах СНД Костянтин Затулін заявив 4 червня, — ред.). Пригожин, у свою чергу, почав свій передвиборчий тур по російських містах. Там він критикує військових, тих, хто, по суті, програв цю війну і створює такий фон серед росіян, що на цій стадії вони війну точно програли. Путін розуміє програш і тупиковість своєї ситуації, що намагається зробити фон для свого суспільства, що він готовий до мирних перемовин, готовий, як я розумію, йти на серйозні поступки. Але, звичайно, вийти повністю з території України, не готовий. Тому така гібридна історія: з одного боку, готують своє суспільство до програшу, як мінімум, до відсутності військових перемог, а, з іншого боку, будуть чіплятись за те, що є, бо всім очевидно, що наступного березня вибори (йдеться про президентські вибори, які мають відбутись17 березня 2024 року, — ред.) — і треба мобілізувати електорат.

Щодо фактичного контрнаступу, то Буряченко підкреслює — як початок, так і його кінець будуть максимально неочікувані для РФ:

— Я не вірю, що буде старт контрнаступу і за відмашкою його закінчення. Це абсолютно випадає з логіки такої гібридизації війни, яку зараз успішно реалізує військово-політичне керівництво України. У будь-якому випадку, контрнаступ — це уже комплекс заходів. І на полі бою він буде носити такий характер, щоб бути максимально неочікуваним для ворога. Але не тільки початок має бути неочікуваним для ворога, а й завершальна стадія. Вона теж, переконаний, буде для РФ неочікуваною та незрозумілою. Про це мало хто говорить — зараз більше про початок. Коли закінчиться перший етап контрнаступу, ворог не має чітко цього розуміти. Внаслідок одного контрнаступу не вдасться, думаю, звільнити всю територію станом на 1991 рік. Скоріш за все, буде і перший, і другий, і третій, причому другий контрнаступ, скоріш за все, вже буде з літаками-винищувачами Ф-16. Під час першого контрнаступу, певен, основний акцент буде на збереженні життів військових і створенні фундаменту, підґрунтя, плацдармів для більш рішучих дій, коли ми отримаємо більш нову і сучасну зброю від наших партнерів на наступних етапах.

«Кібербавовна» у Криму і тиша від Міноборони України

Інформаційни контрнаступ: 4 червня сталось те, що російська влада ніяк не очікувала — в ефірі кількох кабельних телеканалів в анексованому Росією Криму показали ролик Міноборони України — «плани люблять тишу». Його раніше того ж дня у своєму телеграмі опублікувала Ганна Маляр. Суть ролика у тому, що повідомлення про початок контрнаступу не буде.

Канали, які показали відео Міноборони України, — «Пятница» та «Россия». Радник призначеного Росією так званого голови Криму Олег Крючков повідомив, що «зламана трансляція низки кримських кабельних операторів, йде відключення сигналу».

Керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк заявила, що в окупантів викликає серйозне хвилювання те, що, цитата, «наші дії й пропаганда доходять до глибокого тилу в Криму». У Держприкордонслужбі України трансляцію ролика Міноборони назвали просто — «кібербавовна у Криму».

Олександр Мусієнко підкреслює важливість інформаційної складової контрнаступу України:

— Ми дуже добре працюємо на інформаційному фронті, аби перебивати та глушити російську пропаганду. На мою думку, деякі елементи контрнаступу вже є. Ми ще не бачимо великого пересування, але ми бачимо втілення контрнаступальної стратегії — коли не просуваються російські війська, натомість вони втрачають деякі позиції, є удари українських військ, є інформаційна складова, є просування українських військ, наприклад, у Бахмуті.

Вберегтись від фейків

На фоні чергових заяв про український контрнаступ з боку військового керівництва Міноброни РФ СтратКом ЗСУ закликав українців бути інформаційно пильними:

— На російських телеграм-каналах та соцмережах планується посилення навали поширень недостовірної інформації про бойові дії ЗС України. Та й власних формувань. З метою деморалізації українців і, в тому числі, власного населення, російські пропагандисти будуть розповсюджувати недостовірну інформацію про контрнаступ, його напрямки та втрати українського війська. Навіть якщо контрнаступу і немає.

Зруйнований Бахмут. Травень 2023 року via REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES

І як наголосили у СтратКомі, для цього уже підготовлені старі відео та фото з підбитою технікою, загиблими та полоненими.

До слова, російське Міноборони у своєму телеграмі виставило відео, де нібито показують кадри знищення військової техніки ЗСУ під час контрнаступу 4 червня. Однак походження цього ролика, а також, яку саме техніку і яку місцевість показано, незрозуміло — занадто низька якість відео.

Політичний експерт Олексій Буряченко не виключає, що Росія вдасться в інформаційному плані до своїх звичних методів. Але є одне «але»:

— Росіяни вже не вперше використовують старі відео. Я пригадую, були кадри руйнувань будинків із Сербії. Суть у тому, що за рік війни інформаційна гігієна вже настільки натренована, що я не думаю, що вдасться внести якийсь деструктив. Українці вже настільки свідомі, що вони орієнтуються перш за все на офіційні джерела, а не на фейкові вкиди та інформаційні спецоперації з боку РФ.

Останні заяви щодо контрнаступу

Український танкіст поблизу Бахмута © AP / Efrem Lukatsky

Україна добре підготовлена до контрнаступу, але ще занадто рано говорити про результати. Про це 5 червня заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв'ю CNN:

Марк Міллі: ЗСУ добре підготовлені до контрнаступу © AP / Susan Walsh

— Добре відомо, що США та інші країни-союзники як у Європі, так і у світі, вже надали необхідне тренування, зброю, поради та розвіддані Україні. Українці перебувають у стані війни, яка є екзистенційною загрозою для виживання України і має велике значення — для Європи, для Сполучених Штатів, для всього світу.

Міністр оборони України Олексій Резніков напередодні заявив, що ЗСУ під час свого контрнаступу не використовуватимуть винищувачі Ф-16. Для підготовки українських льотчиків потрібен час, а Україні доведеться також домовитися зі своїми партнерами про забезпечення інженерів і технічного персоналу, які зможуть займатися техобслуговуванням і ремонтом цих літаків, — наголосив очільник оборонного відомства.

Олексій Резніков: Україна не використовуватиме Ф-16 у контрнаступі влітку © AP / Sebastian Gollnow

4 червня радник президента США із національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна досягне успіху й поверне стратегічно важливу територію:

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван позитивно оцінив перспективи контрнаступу України. © AP / Susan Walsh

— Скільки саме, в яких місцях — це буде залежати від розвитку подій на місцях, коли українці розпочнуть цей контрнаступ. Але ми віримо, що українці досягнуть успіху в цьому контрнаступі.

Про те, що Україна готова розпочати контрнаступ, 3 червня в інтерв'ю The Wall Street Journal запевнив український Президент Володимир Зеленський:

Володимир Зеленський: ЗСУ готові до контрнаступу © AP / Andreea Alexandru

— Я вважаю, що на сьогодні ми готові вже це робити. Ми хотіли мати деяке озброєння, але ми не можемо його чекати довго. Це місяці. Ми дуже віримо в успіх. Я не знаю, скільки це займе часу. Чесно кажучи, це може піти різними шляхами, абсолютно різними. Але ми збираємося це зробити, і ми готові.